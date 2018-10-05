Через рік після ремонту знову почав протікати дах у гуртожитку Нововолинська. ВІДЕО

Ольга Давидюк.



Відтак, жінка звернулась до



Проблема розпочалась у 2018-му році. Пані Ольга розповідає, що кілька днів її не було вдома, а коли повернулася - побачила мокрі килими, стіни та стелю. Одразу звернулась з проханням відремонтувати перекриття до ЖЕКу. У відповідь почула: “придбайте матеріали – відремонтуємо”.





“Купувати матеріали я відмовилась. Працюю одна, живу з сином, учасником бойових дій, який втрачає зір. Коштів в мене немає. Зверталися до мерії та ЖЕКу – результату ніякого. Чайка (ред. директор ЖКО Нововолинської міської ради) мені сказала: “приймати вас з вашою проблемою більше не буду”.



Ольга розповідає, коли на її звернення ніхто не відреагував, зателефонувала на Урядову гарячу лінію.



“Після цього заворушилися, виділили бригаду та перекрили дах. Рік жила спокійно”.



Стіну, яка найбіліше постраждала, жінка самостійно поштукатурила, замінила шпалери, стелю побілила. Однак, 25-го серпня помешкання знову почало топити.







“Прийшла з роботи та побачила мокру стелю і стіни. Килим був настільки вологий, що можна вимити ноги. Подзвонила в ЖЕК, але ніхто не приїхав. Рожелюк, після мого звернення до пана Курстака (депутата облради), сказав, що дах, мабуть, пошкодили люди, які встановлюють антени”, – говорить Ольга.



Від дірявого даху потерпає і кімната сусідів та загальний коридор, в якому під час зливи воду доводиться «ловити» відрами. Через що зі стін осипається штукатурка.







“Мій син – ветеран війни, нагороджений медалями, як учасник бойових дій, сказав, що він не хоче тих нагород, нехай покращать житлові умови”, – зазначила Ольга.





З кожним дощем ситуація лише погіршується. Незабаром осінь, жінка у відчаї. Вона не знає скільки часу доведеться чекати на ремонт. Адже управляюча компанія на її виклик навіть не приїхала.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У гуртожитку на вулиці Нововолинській, 53 протікає відремонтований рік тому дах. Управляюча компанія на виклик мешканки затопленого помешкання навіть не приїхала, розповідає мешканка гуртожиткуВідтак, жінка звернулась до БУГу та розповіла, що через дірявий дах її кімнату постійно затоплює.Проблема розпочалась у 2018-му році. Пані Ольга розповідає, що кілька днів її не було вдома, а коли повернулася - побачила мокрі килими, стіни та стелю. Одразу звернулась з проханням відремонтувати перекриття до ЖЕКу. У відповідь почула: “придбайте матеріали – відремонтуємо”.“Купувати матеріали я відмовилась. Працюю одна, живу з сином, учасником бойових дій, який втрачає зір. Коштів в мене немає. Зверталися до мерії та ЖЕКу – результату ніякого. Чайка (ред. директор ЖКО Нововолинської міської ради) мені сказала: “приймати вас з вашою проблемою більше не буду”.Ольга розповідає, коли на її звернення ніхто не відреагував, зателефонувала на Урядову гарячу лінію.“Після цього заворушилися, виділили бригаду та перекрили дах. Рік жила спокійно”.Стіну, яка найбіліше постраждала, жінка самостійно поштукатурила, замінила шпалери, стелю побілила. Однак, 25-го серпня помешкання знову почало топити.“Прийшла з роботи та побачила мокру стелю і стіни. Килим був настільки вологий, що можна вимити ноги. Подзвонила в ЖЕК, але ніхто не приїхав. Рожелюк, після мого звернення до пана Курстака (депутата облради), сказав, що дах, мабуть, пошкодили люди, які встановлюють антени”, – говорить Ольга.Від дірявого даху потерпає і кімната сусідів та загальний коридор, в якому під час зливи воду доводиться «ловити» відрами. Через що зі стін осипається штукатурка.“Мій син – ветеран війни, нагороджений медалями, як учасник бойових дій, сказав, що він не хоче тих нагород, нехай покращать житлові умови”, – зазначила Ольга.З кожним дощем ситуація лише погіршується. Незабаром осінь, жінка у відчаї. Вона не знає скільки часу доведеться чекати на ремонт. Адже управляюча компанія на її виклик навіть не приїхала.

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