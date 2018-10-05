вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через рік після ремонту знову почав протікати дах у гуртожитку Нововолинська. ВІДЕО

Через рік після ремонту знову почав протікати дах у гуртожитку Нововолинська. ВІДЕО
У гуртожитку на вулиці Нововолинській, 53 протікає відремонтований рік тому дах. Управляюча компанія на виклик мешканки затопленого помешкання навіть не приїхала, розповідає мешканка гуртожитку Ольга Давидюк.

Відтак, жінка звернулась до БУГу та розповіла, що через дірявий дах її кімнату постійно затоплює.

Проблема розпочалась у 2018-му році. Пані Ольга розповідає, що кілька днів її не було вдома, а коли повернулася - побачила мокрі килими, стіни та стелю. Одразу звернулась з проханням відремонтувати перекриття до ЖЕКу. У відповідь почула: “придбайте матеріали – відремонтуємо”.

Через рік після ремонту знову почав протікати дах у гуртожитку Нововолинська. ВІДЕО
Через рік після ремонту знову почав протікати дах у гуртожитку Нововолинська. ВІДЕО

“Купувати матеріали я відмовилась. Працюю одна, живу з сином, учасником бойових дій, який втрачає зір. Коштів в мене немає. Зверталися до мерії та ЖЕКу – результату ніякого. Чайка (ред. директор ЖКО Нововолинської міської ради) мені сказала: “приймати вас з вашою проблемою більше не буду”.

Ольга розповідає, коли на її звернення ніхто не відреагував, зателефонувала на Урядову гарячу лінію.

“Після цього заворушилися, виділили бригаду та перекрили дах. Рік жила спокійно”.

Стіну, яка найбіліше постраждала, жінка самостійно поштукатурила, замінила шпалери, стелю побілила. Однак, 25-го серпня помешкання знову почало топити.


Через рік після ремонту знову почав протікати дах у гуртожитку Нововолинська. ВІДЕО
Через рік після ремонту знову почав протікати дах у гуртожитку Нововолинська. ВІДЕО

“Прийшла з роботи та побачила мокру стелю і стіни. Килим був настільки вологий, що можна вимити ноги. Подзвонила в ЖЕК, але ніхто не приїхав. Рожелюк, після мого звернення до пана Курстака (депутата облради), сказав, що дах, мабуть, пошкодили люди, які встановлюють антени”, – говорить Ольга.

Від дірявого даху потерпає і кімната сусідів та загальний коридор, в якому під час зливи воду доводиться «ловити» відрами. Через що зі стін осипається штукатурка.



“Мій син – ветеран війни, нагороджений медалями, як учасник бойових дій, сказав, що він не хоче тих нагород, нехай покращать житлові умови”, – зазначила Ольга.

Через рік після ремонту знову почав протікати дах у гуртожитку Нововолинська. ВІДЕО

З кожним дощем ситуація лише погіршується. Незабаром осінь, жінка у відчаї. Вона не знає скільки часу доведеться чекати на ремонт. Адже управляюча компанія на її виклик навіть не приїхала.

Через рік після ремонту знову почав протікати дах у гуртожитку Нововолинська. ВІДЕО
Через рік після ремонту знову почав протікати дах у гуртожитку Нововолинська. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, гуртожиток, підтоплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Прилуцькому відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 22:26
Через рік після ремонту знову почав протікати дах у гуртожитку Нововолинська. ВІДЕО
Сьогодні, 21:46
У громаді поблизу Луцька подбали про юних школярів перед початком навчального року. ФОТО
Сьогодні, 21:19
Заборона на в'їзд: скількох іноземців не пустили в Україну на волинській митниці. ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 29 і 30 серпня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Нововолинську після зливи затопило деякі будинки. ФОТО У Нововолинську після зливи затопило деякі будинки. ФОТО
28 липень, 09:37
Жахливий сморід і відра з фекаліями: у гуртожитку на Волині страждають від сусіда-п'яниці. ФОТО Жахливий сморід і відра з фекаліями: у гуртожитку на Волині страждають від сусіда-п'яниці. ФОТО
05 жовтень, 2018, 18:10
На Волині селяни перекрили трасу. ФОТО На Волині селяни перекрили трасу. ФОТО
12 червень, 2013, 17:13
Молода волинянка, яка пережила два інсульти, не може оформити інвалідність. ВІДЕО Молода волинянка, яка пережила два інсульти, не може оформити інвалідність. ВІДЕО
Сьогодні, 13:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Прилуцькому відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 22:26
 0
Через рік після ремонту знову почав протікати дах у гуртожитку Нововолинська. ВІДЕО
Сьогодні, 21:46
 0
У громаді поблизу Луцька подбали про юних школярів перед початком навчального року. ФОТО
Сьогодні, 21:19
 0
Заборона на в'їзд: скількох іноземців не пустили в Україну на волинській митниці. ВІДЕО
Сьогодні, 20:45
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 29 і 30 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8