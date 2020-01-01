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Повідомили, як працюватимуть шкільні їдальні в умовах карантину

Повідомили, як працюватимуть шкільні їдальні в умовах карантину
Рекомендації щодо роботи їдалень у школах в умовах пандемії розробили в Міністерстві охорони здоров'я.

Їдальні повинні працювати у школах, але з іншим режимом харчування, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Про це інформує gazeta.ua.

За його словами, під час роботи їдалень не рекомендують застосовувати умови шведського столу.

«Необхідно скласти відповідний графік, які класи й коли перебувають в їдальні. За столом повинно бути не більше 4 дітей з відстанню один від одного не менш як хоча б метр», – сказав Степанов.

Також усі працівники їдальні повинні перебувати в рукавичках та захисних масках на своєму робочому місці.

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Теги: школа, їдальня, карантин, МОЗ
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