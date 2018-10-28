Із соняшниками в руках та зі сльозами на очах: як лучани вшанували пам’ять загиблих в АТО/ООС захисників України. ФОТО
Сьогодні, 15:06
У Луцьку вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців.
Світлини із події опублікували на сайті Луцької міської ради.
Сьогодні, 29 серпня, наша держава відзначає День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, сувернітет і її територіальну цілісність. Відтак, і у Луцьку відбулося вшанування пам’яті військовослужбовців, котрі загинули в АТО/ООС.
До заходу долучилися перший заступник міського голови Григорій Недопад, заступник міського голови Ірина Чебелюк, радник міського голови Ігор Поліщук, представники обласної влади, виконавчих органів Луцької міської ради, духовенства, міських установ, підприємств, організацій та небайдужі лучани.
Захід розпочався із загальнонаціональної хвилини мовчання та громадської панахиди на Театральному майдані нашого міста.
Потому присутні поклали квіти до пам’ятного фотостенду «Загинули за Єдність України» та разом виконали Державний Гімн України.
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Світлини із події опублікували на сайті Луцької міської ради.
Сьогодні, 29 серпня, наша держава відзначає День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, сувернітет і її територіальну цілісність. Відтак, і у Луцьку відбулося вшанування пам’яті військовослужбовців, котрі загинули в АТО/ООС.
До заходу долучилися перший заступник міського голови Григорій Недопад, заступник міського голови Ірина Чебелюк, радник міського голови Ігор Поліщук, представники обласної влади, виконавчих органів Луцької міської ради, духовенства, міських установ, підприємств, організацій та небайдужі лучани.
Захід розпочався із загальнонаціональної хвилини мовчання та громадської панахиди на Театральному майдані нашого міста.
Потому присутні поклали квіти до пам’ятного фотостенду «Загинули за Єдність України» та разом виконали Державний Гімн України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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