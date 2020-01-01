Упродовж доби іноземці 9 разів намагалися підкупити українських прикордонників
Сьогодні, 18:02
Рублі, євро, гривні, британські фунти та злоті - іноземці та українці упродовж доби пропонували охоронцям кордону чималі суми хабарів, аби безперешкодно перетнути держрубіж.
Зокрема п’ятеро іноземців спробували таким чином потрапити в нашу країну, попри тимчасове обмеження для іноземних громадян у в’їзді в Україну, – повідомили правоохоронці.
Неправомірну вигоду подорожуючі пропонували прикордонникам у пунктах пропуску «Сеньківка», «Рава-Руська», «Краківець», двічі у «Шегинях», «Ягодин-авто», «Дякове» та двічі у КПВВ «Новотроїцьке».
Випадки пропонування хабарів офіцери внутрішньої та власної безпеки ДПСУ задокументували, також до Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 369 КК України у діях хабародавців – громадян Узбекистану, України, Румунії та Литви.
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Зокрема п’ятеро іноземців спробували таким чином потрапити в нашу країну, попри тимчасове обмеження для іноземних громадян у в’їзді в Україну, – повідомили правоохоронці.
Неправомірну вигоду подорожуючі пропонували прикордонникам у пунктах пропуску «Сеньківка», «Рава-Руська», «Краківець», двічі у «Шегинях», «Ягодин-авто», «Дякове» та двічі у КПВВ «Новотроїцьке».
Випадки пропонування хабарів офіцери внутрішньої та власної безпеки ДПСУ задокументували, також до Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 369 КК України у діях хабародавців – громадян Узбекистану, України, Румунії та Литви.
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