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Упродовж доби іноземці 9 разів намагалися підкупити українських прикордонників

Упродовж доби іноземці 9 разів намагалися підкупити українських прикордонників
Рублі, євро, гривні, британські фунти та злоті - іноземці та українці упродовж доби пропонували охоронцям кордону чималі суми хабарів, аби безперешкодно перетнути держрубіж.

Зокрема п’ятеро іноземців спробували таким чином потрапити в нашу країну, попри тимчасове обмеження для іноземних громадян у в’їзді в Україну, – повідомили правоохоронці.

Неправомірну вигоду подорожуючі пропонували прикордонникам у пунктах пропуску «Сеньківка», «Рава-Руська», «Краківець», двічі у «Шегинях», «Ягодин-авто», «Дякове» та двічі у КПВВ «Новотроїцьке».

Випадки пропонування хабарів офіцери внутрішньої та власної безпеки ДПСУ задокументували, також до Нацполіції направили повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 369 КК України у діях хабародавців – громадян Узбекистану, України, Румунії та Литви.

Упродовж доби іноземці 9 разів намагалися підкупити українських прикордонників
Упродовж доби іноземці 9 разів намагалися підкупити українських прикордонників
Упродовж доби іноземці 9 разів намагалися підкупити українських прикордонників

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Теги: Прикордонна служба, Україна, хабар, кордон, іноземці, карантин
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