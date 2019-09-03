У місті на Волині влаштували змагання із риболовлі





Цьогоріч у них змаганнях взяли участь 23 дорослих і 13 дітей, – пише



Захід провели із дотриманням карантинних вимог. Учасники проходили температурний скринінг. Вперше змагання вирішили провести у двох номінаціях: серед дітей, і дорослих. Придбали і про призи. Усі діти отримали медалі. Також є нагороди за І-ІІІ місця.



Директор Нововолинського Центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Валентин Бортнічук розповів, що цього року до заходу долучилося двоє ковельчан: батько і син.



На завершення святкування усіх учасників та гостей заходу чекала смачна рибна юшка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 серпня біля міського озера Нововолинська зібралося чимало любителів рибної ловлі. Такі змагання вже традиційно проводять до Дня міста.Цьогоріч у них змаганнях взяли участь 23 дорослих і 13 дітей, – пише ВолиньUA Захід провели із дотриманням карантинних вимог. Учасники проходили температурний скринінг. Вперше змагання вирішили провести у двох номінаціях: серед дітей, і дорослих. Придбали і про призи. Усі діти отримали медалі. Також є нагороди за І-ІІІ місця.Директор Нововолинського Центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»розповів, що цього року до заходу долучилося двоє ковельчан: батько і син.На завершення святкування усіх учасників та гостей заходу чекала смачна рибна юшка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію