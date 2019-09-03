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У місті на Волині влаштували змагання із риболовлі

У місті на Волині влаштували змагання із риболовлі
29 серпня біля міського озера Нововолинська зібралося чимало любителів рибної ловлі. Такі змагання вже традиційно проводять до Дня міста.

Цьогоріч у них змаганнях взяли участь 23 дорослих і 13 дітей, – пише ВолиньUA.

Захід провели із дотриманням карантинних вимог. Учасники проходили температурний скринінг. Вперше змагання вирішили провести у двох номінаціях: серед дітей, і дорослих. Придбали і про призи. Усі діти отримали медалі. Також є нагороди за І-ІІІ місця.

Директор Нововолинського Центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Валентин Бортнічук розповів, що цього року до заходу долучилося двоє ковельчан: батько і син.

На завершення святкування усіх учасників та гостей заходу чекала смачна рибна юшка.

У місті на Волині влаштували змагання із риболовлі
У місті на Волині влаштували змагання із риболовлі

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Теги: Нововолинськ, риболовля, змагання
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