Небайдужі волиняни врятували пса, якого невідомі після наїзду залишили на дорозі. ФОТО





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Нагадаємо, володимирчанка Ольга Корнелюк разом з чоловіком врятувала собаку, якого ввечері, 25-го серпня, збив автомобіль при в’їзді у Володимир-Волинський район. Жінка взялася його рятувати.



Зокрема, подружжя відвезло травмовану собаку на детальне обстеження до Луцька у ветполіклініку. Вже там псу поставили остаточний діагноз: перелом передньої лівої лапи. Собаці призначили операцію.





Оскільки ця процедура виявилась не з дешевих: потрібно було близько 6-8 тисяч гривень, то Ольга звернулась за фінансовою допомогою до усіх небайдужих.



І на її клич відгукнулось чимало людей.





Необхідну суму вдалося зібрати і зранку 28-го серпня чотирилапого прооперували. Операція була складною і тривала декілька годин.



Рятівники переживали, аби пес витримав цю процедуру, адже він не молодий. Але операція пройшла успішно. Собака, якого, до речі, назвали Бароном, повністю вийшов з наркозу і вже навіть намагається ходити.





Наразі пес перебуває в своїй новій домівці - його прихистила сусідка Ольги.



«Потрібно буде ще один раз підправити конструкцію, і приблизно через місяць її знімуть. Пес, скоріше за все, буде шкутильгати після одужання, адже у нього дуже роздроблений суглоб.



У теплі і любові, яку йому дає наша сусідка Ольга, він точно швидко одужає і окріпне», – зазначила Ольга Корнелюк.



Подружжя рятівників вдячне усім, хто фінансово долучився до порятунку собаки.





Ольга зізнається: не очікувала, що так багато людей відгукнеться і допоможе. Тому зараз щиро радіє, що добрих людей насправді виявляється є чимало.



«Обійшлася операція разом з конструкцією і медикаментами у 6100 гривень. Сума, яку ми всі разом зібрали, виявилась трішки більшою, аніж оплата за операцію, тому решту коштів ми передамо на утримання собаки», - написала жінка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотирилапого, якого на Волині збили невідомі та лишили при дорозі, прооперували і наразі він знаходиться у своїй новій домівці. Його стан – задовільний.Про це пише БУГ Нагадаємо, володимирчанкаразом з чоловіком врятувала собаку, якого ввечері, 25-го серпня, збив автомобіль при в’їзді у Володимир-Волинський район. Жінка взялася його рятувати.Зокрема, подружжя відвезло травмовану собаку на детальне обстеження до Луцька у ветполіклініку. Вже там псу поставили остаточний діагноз: перелом передньої лівої лапи. Собаці призначили операцію.Оскільки ця процедура виявилась не з дешевих: потрібно було близько 6-8 тисяч гривень, то Ольга звернулась за фінансовою допомогою до усіх небайдужих.І на її клич відгукнулось чимало людей.Необхідну суму вдалося зібрати і зранку 28-го серпня чотирилапого прооперували. Операція була складною і тривала декілька годин.Рятівники переживали, аби пес витримав цю процедуру, адже він не молодий. Але операція пройшла успішно. Собака, якого, до речі, назвали Бароном, повністю вийшов з наркозу і вже навіть намагається ходити.Наразі пес перебуває в своїй новій домівці - його прихистила сусідка Ольги.«Потрібно буде ще один раз підправити конструкцію, і приблизно через місяць її знімуть. Пес, скоріше за все, буде шкутильгати після одужання, адже у нього дуже роздроблений суглоб.У теплі і любові, яку йому дає наша сусідка Ольга, він точно швидко одужає і окріпне», – зазначила Ольга Корнелюк.Подружжя рятівників вдячне усім, хто фінансово долучився до порятунку собаки.Ольга зізнається: не очікувала, що так багато людей відгукнеться і допоможе. Тому зараз щиро радіє, що добрих людей насправді виявляється є чимало.«Обійшлася операція разом з конструкцією і медикаментами у 6100 гривень. Сума, яку ми всі разом зібрали, виявилась трішки більшою, аніж оплата за операцію, тому решту коштів ми передамо на утримання собаки», - написала жінка.

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