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Небайдужі волиняни врятували пса, якого невідомі після наїзду залишили на дорозі. ФОТО

Небайдужі волиняни врятували пса, якого невідомі після наїзду залишили на дорозі. ФОТО
Чотирилапого, якого на Волині збили невідомі та лишили при дорозі, прооперували і наразі він знаходиться у своїй новій домівці. Його стан – задовільний.

Про це пише БУГ.

Нагадаємо, володимирчанка Ольга Корнелюк разом з чоловіком врятувала собаку, якого ввечері, 25-го серпня, збив автомобіль при в’їзді у Володимир-Волинський район. Жінка взялася його рятувати.

Зокрема, подружжя відвезло травмовану собаку на детальне обстеження до Луцька у ветполіклініку. Вже там псу поставили остаточний діагноз: перелом передньої лівої лапи. Собаці призначили операцію.

Небайдужі волиняни врятували пса, якого невідомі після наїзду залишили на дорозі. ФОТО
Небайдужі волиняни врятували пса, якого невідомі після наїзду залишили на дорозі. ФОТО
Небайдужі волиняни врятували пса, якого невідомі після наїзду залишили на дорозі. ФОТО

Оскільки ця процедура виявилась не з дешевих: потрібно було близько 6-8 тисяч гривень, то Ольга звернулась за фінансовою допомогою до усіх небайдужих.

І на її клич відгукнулось чимало людей.

Небайдужі волиняни врятували пса, якого невідомі після наїзду залишили на дорозі. ФОТО
Небайдужі волиняни врятували пса, якого невідомі після наїзду залишили на дорозі. ФОТО

Необхідну суму вдалося зібрати і зранку 28-го серпня чотирилапого прооперували. Операція була складною і тривала декілька годин.

Рятівники переживали, аби пес витримав цю процедуру, адже він не молодий. Але операція пройшла успішно. Собака, якого, до речі, назвали Бароном, повністю вийшов з наркозу і вже навіть намагається ходити.

Небайдужі волиняни врятували пса, якого невідомі після наїзду залишили на дорозі. ФОТО

Наразі пес перебуває в своїй новій домівці - його прихистила сусідка Ольги.

«Потрібно буде ще один раз підправити конструкцію, і приблизно через місяць її знімуть. Пес, скоріше за все, буде шкутильгати після одужання, адже у нього дуже роздроблений суглоб.

У теплі і любові, яку йому дає наша сусідка Ольга, він точно швидко одужає і окріпне», – зазначила Ольга Корнелюк.

Подружжя рятівників вдячне усім, хто фінансово долучився до порятунку собаки.

Небайдужі волиняни врятували пса, якого невідомі після наїзду залишили на дорозі. ФОТО

Ольга зізнається: не очікувала, що так багато людей відгукнеться і допоможе. Тому зараз щиро радіє, що добрих людей насправді виявляється є чимало.

«Обійшлася операція разом з конструкцією і медикаментами у 6100 гривень. Сума, яку ми всі разом зібрали, виявилась трішки більшою, аніж оплата за операцію, тому решту коштів ми передамо на утримання собаки», - написала жінка.
Небайдужі волиняни врятували пса, якого невідомі після наїзду залишили на дорозі. ФОТО
Небайдужі волиняни врятували пса, якого невідомі після наїзду залишили на дорозі. ФОТО

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Теги: собака, порятунок, операція, Володимир-Волинський
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