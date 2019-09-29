Метальниця з Волині завоювала золоту медаль на чемпіонаті України
29 серпень, 22:54
Волинянка Ірина Климець вкотре завоювала золоту медаль з метання молота.
Про це пише ІА "Волинські новини".
Кілька тижнів тому Ірина завоювала "золото" на командному чемпіонаті України з легкої атлетики, який відбувався у Луцьку, а сьогодні, 29 серпня, у рідних стінах на чемпіонаті України з легкої атлетики вона знову виборола перше місце.
Ірина Климець виборола перше місце з результатом 71.71, переметавши найближчу суперницю з Дніпропетровщини Альону Шамотіну (66.93) на майже п'ять метрів.
Третьою стала представниця Херсонської області Юлія Кисильова з результатом 58.85.
Відзначимо, що волинянку тренує майстер спорту з легкої атлетики Роман Черкашин.
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Про це пише ІА "Волинські новини".
Кілька тижнів тому Ірина завоювала "золото" на командному чемпіонаті України з легкої атлетики, який відбувався у Луцьку, а сьогодні, 29 серпня, у рідних стінах на чемпіонаті України з легкої атлетики вона знову виборола перше місце.
Ірина Климець виборола перше місце з результатом 71.71, переметавши найближчу суперницю з Дніпропетровщини Альону Шамотіну (66.93) на майже п'ять метрів.
Третьою стала представниця Херсонської області Юлія Кисильова з результатом 58.85.
Відзначимо, що волинянку тренує майстер спорту з легкої атлетики Роман Черкашин.
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