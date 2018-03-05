Більше мільйона гривень не вистачає лікарні на Волині на компослуги





На зібрання завітала директорка комунального некомерційного підприємства «Старовижівська центральна районна лікарня» Тетяна Свіржевська озвучила непрості виклики, які постали нині перед закладом. Про це інформує



З другого кварталу цього року лікарня перейшла на нову модель фінансування, передбачену медичною реформою. Зараз вона отримує кошти від Національної служби здоров’я за надані своїм пацієнтам послуги.



Іншого варіанту державного фінансування з 1 квітня не передбачили. З цих коштів здійснюють виплату зарплат працівникам КНП.



Крім того, необхідно оплачувати послуги з опалення приміщень, водопостачання і водовідведення, забезпечення електроенергією, вивезення твердих побутових відходів.



На ці потреби нинішнього року районна рада виділила ЦРЛ 1 мільйон 258 тисяч гривень, але, як зазначила Тетяна Свіржевська, загалом для оплати комунальних послуг підприємству у 2020-му потрібно 2 мільйони 484 тисячі 600 гривень.



Враховуючи кількість населення в громадах Старовижівського району, лікарня розділила цю суму на частини й звернулась до них з клопотанням щодо співфінансування у таких розмірах:



Дубечненська ОТГ – 303 тисячі 300 гривень,

Сереховичівська – 142 тисячі 200 гривень,

Смідинська – 175 тисяч 500 гривень,

Старовижівська – 605 тисяч 600 гривень.



Долю лікарні уже тричі обговорювали на зустрічах із керівництвом громад, які організовувала районна державна адміністрація та сама ЦРЛ. Але, за словами Тетяни Свіржевської, чіткої відповіді від представників органів місцевого самоврядування лікарня не отримала, хоча вже у серпні вона потребує 50 тисяч гривень на оплату комунальних послуг.



Директорку підприємства доповнив голова РДА Максим Приймачук, та зауважив, що станом на 26 серпня 30 тисяч гривень лікарні вже виділила Дубечненська ОТГ.



Також Максим Петрович озвучив свою позицію стосовно перспектив майбутньої передачі майна зі Старовижівського району до Ковельського. На переконання керівника РДА, воно має залишитись у власності громад району.



Депутати селищної ради запропонували запросити на зустріч керівників усіх ОТГ і спільно обговорити болючу проблему.



Як зазначив голова Старовижівської селищної ради Володимир Семенюк, лише коштом Старовижівської громади утримати лікарню аж ніяк не вдасться, тому тут однозначно потрібне співфінансування.



Він підкреслив, що зараз лідери громад домовились про співфінансування підрозділів КНМ «Старовижівський центр первинної медичної допомоги», тож отримавши відповідний досвід, на таких умовах можна було б і допомагати лікарні.



Юрій КОВАЛЬ





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проблему старовижівської лікарні розглянули на засіданні позачергової сесії Старовижівської селищної ради.На зібрання завітала директорка комунального некомерційного підприємства «Старовижівська центральна районна лікарня»озвучила непрості виклики, які постали нині перед закладом. Про це інформує Район.Стара Вижівка З другого кварталу цього року лікарня перейшла на нову модель фінансування, передбачену медичною реформою. Зараз вона отримує кошти від Національної служби здоров’я за надані своїм пацієнтам послуги.Іншого варіанту державного фінансування з 1 квітня не передбачили. З цих коштів здійснюють виплату зарплат працівникам КНП.Крім того, необхідно оплачувати послуги з опалення приміщень, водопостачання і водовідведення, забезпечення електроенергією, вивезення твердих побутових відходів.На ці потреби нинішнього року районна рада виділила ЦРЛ 1 мільйон 258 тисяч гривень, але, як зазначила Тетяна Свіржевська, загалом для оплати комунальних послуг підприємству у 2020-му потрібно 2 мільйони 484 тисячі 600 гривень.Враховуючи кількість населення в громадах Старовижівського району, лікарня розділила цю суму на частини й звернулась до них з клопотанням щодо співфінансування у таких розмірах:Дубечненська ОТГ – 303 тисячі 300 гривень,Сереховичівська – 142 тисячі 200 гривень,Смідинська – 175 тисяч 500 гривень,Старовижівська – 605 тисяч 600 гривень.Долю лікарні уже тричі обговорювали на зустрічах із керівництвом громад, які організовувала районна державна адміністрація та сама ЦРЛ. Але, за словами Тетяни Свіржевської, чіткої відповіді від представників органів місцевого самоврядування лікарня не отримала, хоча вже у серпні вона потребує 50 тисяч гривень на оплату комунальних послуг.Директорку підприємства доповнив голова РДА, та зауважив, що станом на 26 серпня 30 тисяч гривень лікарні вже виділила Дубечненська ОТГ.Також Максим Петрович озвучив свою позицію стосовно перспектив майбутньої передачі майна зі Старовижівського району до Ковельського. На переконання керівника РДА, воно має залишитись у власності громад району.Депутати селищної ради запропонували запросити на зустріч керівників усіх ОТГ і спільно обговорити болючу проблему.Як зазначив голова Старовижівської селищної ради, лише коштом Старовижівської громади утримати лікарню аж ніяк не вдасться, тому тут однозначно потрібне співфінансування.Він підкреслив, що зараз лідери громад домовились про співфінансування підрозділів КНМ «Старовижівський центр первинної медичної допомоги», тож отримавши відповідний досвід, на таких умовах можна було б і допомагати лікарні.

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