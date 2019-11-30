Громада під Луцьком – серед лідерів в Україні

Веб-портал Децентралізація оприлюднив аналіз фінансових показників бюджетів 872 ОТГ України за підсумками I півріччя 2020 року.Оцінювання здійснювали за сімома фінансовими показниками: доходи загального фонду на 1-го мешканця, видатки загального фонду на 1-го мешканця, видатки на утримання апарату управління у розрахунку на 1-го мешканця, рівень дотаційності бюджетів, співвідношення видатків на утримання апарату управління із сумою доходів загального фонду, питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету ОТГ, питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків.Об’єднані громади згрупували за критерієм чисельності населення. Зокрема, Підгайцівська потрапила до 2 групи – з чисельністю населення від 10 до 15 тисяч жителів.З 134 об’єднаних територіальних громад цієї групи Підгайцівська ОТГ – друга за рейтингом в Україні.Нагадаємо, що Підгайцівська ОТГ за підсумками 2019 рокуМатеріали підготували за підсумками виконання бюджетів 872 ОТГ за січень-червень 2020 року, на підставі даних Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної статистичної служби України, даних веб-порталу openbudget.gov.ua експерти Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International:, експерт Програми «U-LEAD з Європою», експерт проекту SKL Internationalекспертом проекту SKL International.