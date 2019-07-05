На одній з луцьких вулиць замінили зовнішнє освітлення. ФОТО





Про це на своїй сторінці у Ігор Поліщук.



Проєктом передбачили встановлення 242 світильників потужністю 120 Вт та 4 світильника потужністю 50 Вт.



"Тепер в‘їзд в місто зі сторони Львова та вся вулиця освітлені значно краще. Пішоходів, велосипедистів та інших учасників дорожнього руху видно краще, а естетично вулиця стала значно привабливішою", - зазначив Ігор Поліщук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Львівській завершують облаштування LED освітлення.Про це на своїй сторінці у facebооk повідомив радник міського головиПроєктом передбачили встановлення 242 світильників потужністю 120 Вт та 4 світильника потужністю 50 Вт."Тепер в‘їзд в місто зі сторони Львова та вся вулиця освітлені значно краще. Пішоходів, велосипедистів та інших учасників дорожнього руху видно краще, а естетично вулиця стала значно привабливішою", - зазначив Ігор Поліщук.

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