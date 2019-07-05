На одній з луцьких вулиць замінили зовнішнє освітлення. ФОТО
30 серпень, 23:35
У Луцьку на вулиці Львівській завершують облаштування LED освітлення.
Про це на своїй сторінці у facebооk повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.
Проєктом передбачили встановлення 242 світильників потужністю 120 Вт та 4 світильника потужністю 50 Вт.
"Тепер в‘їзд в місто зі сторони Львова та вся вулиця освітлені значно краще. Пішоходів, велосипедистів та інших учасників дорожнього руху видно краще, а естетично вулиця стала значно привабливішою", - зазначив Ігор Поліщук.
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Про це на своїй сторінці у facebооk повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.
Проєктом передбачили встановлення 242 світильників потужністю 120 Вт та 4 світильника потужністю 50 Вт.
"Тепер в‘їзд в місто зі сторони Львова та вся вулиця освітлені значно краще. Пішоходів, велосипедистів та інших учасників дорожнього руху видно краще, а естетично вулиця стала значно привабливішою", - зазначив Ігор Поліщук.
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