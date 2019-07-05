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На одній з луцьких вулиць замінили зовнішнє освітлення. ФОТО

На одній з луцьких вулиць замінили зовнішнє освітлення. ФОТО
У Луцьку на вулиці Львівській завершують облаштування LED освітлення.

Про це на своїй сторінці у facebооk повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.

Проєктом передбачили встановлення 242 світильників потужністю 120 Вт та 4 світильника потужністю 50 Вт.

"Тепер в‘їзд в місто зі сторони Львова та вся вулиця освітлені значно краще. Пішоходів, велосипедистів та інших учасників дорожнього руху видно краще, а естетично вулиця стала значно привабливішою", - зазначив Ігор Поліщук.

На одній з луцьких вулиць замінили зовнішнє освітлення. ФОТО
На одній з луцьких вулиць замінили зовнішнє освітлення. ФОТО
На одній з луцьких вулиць замінили зовнішнє освітлення. ФОТО
На одній з луцьких вулиць замінили зовнішнє освітлення. ФОТО
На одній з луцьких вулиць замінили зовнішнє освітлення. ФОТО

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Теги: освітлення, Львівська, ліхтарі
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