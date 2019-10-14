На Волині поліцейські виявили чоловіка, який хотів заробити на контрабандних цигарках





Він планував збувати контрафактні тютюнові вироби на ковельському ринку за ціною 300–320 доларів за ящик, пише



Однак на вулиці Брестській, що у Ковелі, чоловіка спинили поліцейські. Вони вилучили увесь незаконний товар і направили матеріали до суду.



На засіданні Ковельського міськрайонного суду захисник подав клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, відповідно до положень ст. 48 Кримінального кодексу. У зв’язку зі зміною обстановки, той перестав бути суспільно небезпечною особою. Чоловік свою провину визнав, розкаявся і пообіцяв, що більше такого не вчинятиме.



Суд задовольнив клопотання захисника і звільнив обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Контрафактний товар знищили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автозаправці, що розташована за 200 метрів від державного кордону, чоловік придбав у невідомого 10 ящиків (5000 пачок) цигарок білоруського виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка. За одну коробку сигарет він заплатив 250 доларів США.Він планував збувати контрафактні тютюнові вироби на ковельському ринку за ціною 300–320 доларів за ящик, пише Ковель медіа Однак на вулиці Брестській, що у Ковелі, чоловіка спинили поліцейські. Вони вилучили увесь незаконний товар і направили матеріали до суду.На засіданні Ковельського міськрайонного суду захисник подав клопотання про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, відповідно до положень ст. 48 Кримінального кодексу. У зв’язку зі зміною обстановки, той перестав бути суспільно небезпечною особою. Чоловік свою провину визнав, розкаявся і пообіцяв, що більше такого не вчинятиме.Суд задовольнив клопотання захисника і звільнив обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Контрафактний товар знищили.

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