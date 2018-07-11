На Рівненщині вночі сталась аварія: рятувальники витягали травмованого водія з понівеченої автівки. ФОТО





Зазначається, що 31 серпня о 00:20 ночі на спецлінію "101" надійшло повідомлення про те, що на автодорозі "Київ – Ковель" на 290 км поблизу села Федорівка Сарненського району трапилося ДТП та необхідно витягнути травмованого водія, - пише



Прибувши на місце виклику, рятувальники побачили, що пригода трапилася за участю легкового автомобіля Mercedes-Benz Vito та Hyundai Terracan. Останнє авто перебувало у кюветі.



Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту витягнули травмованого водія з понівеченого автомобіля Mercedes-Benz Vito, відключили клеми акумуляторних батарей від пошкоджених автомобілів та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.



За допомогою пожежної автоцистерни відбуксирували пошкоджений автомобіль Hyundai Terracan з кювету.



Водіїв обох автомобілів доставили каретою швидкої медичної допомоги на травмпункт Сарненської центральної районної лікарні.

Наразі їхній стан оцінюють лікарі.



Усі обставини автопригоди встановлює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині рятувальники вночі надавали допомогу у ліквідації наслідків ДТП за участю двох автомобілів.Зазначається, що 31 серпня о 00:20 ночі на спецлінію "101" надійшло повідомлення про те, що на автодорозі "Київ – Ковель" на 290 км поблизу села Федорівка Сарненського району трапилося ДТП та необхідно витягнути травмованого водія, - пише Рівне вечірнє. Прибувши на місце виклику, рятувальники побачили, що пригода трапилася за участю легкового автомобіля Mercedes-Benz Vito та Hyundai Terracan. Останнє авто перебувало у кюветі.Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту витягнули травмованого водія з понівеченого автомобіля Mercedes-Benz Vito, відключили клеми акумуляторних батарей від пошкоджених автомобілів та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.За допомогою пожежної автоцистерни відбуксирували пошкоджений автомобіль Hyundai Terracan з кювету.Водіїв обох автомобілів доставили каретою швидкої медичної допомоги на травмпункт Сарненської центральної районної лікарні.Наразі їхній стан оцінюють лікарі.Усі обставини автопригоди встановлює поліція.

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