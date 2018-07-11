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На Рівненщині вночі сталась аварія: рятувальники витягали травмованого водія з понівеченої автівки. ФОТО

На Рівненщині вночі сталась аварія: рятувальники витягали травмованого водія з понівеченої автівки. ФОТО
На Рівненщині рятувальники вночі надавали допомогу у ліквідації наслідків ДТП за участю двох автомобілів.

Зазначається, що 31 серпня о 00:20 ночі на спецлінію "101" надійшло повідомлення про те, що на автодорозі "Київ – Ковель" на 290 км поблизу села Федорівка Сарненського району трапилося ДТП та необхідно витягнути травмованого водія, - пише Рівне вечірнє.

Прибувши на місце виклику, рятувальники побачили, що пригода трапилася за участю легкового автомобіля Mercedes-Benz Vito та Hyundai Terracan. Останнє авто перебувало у кюветі.

Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту витягнули травмованого водія з понівеченого автомобіля Mercedes-Benz Vito, відключили клеми акумуляторних батарей від пошкоджених автомобілів та змили паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.

За допомогою пожежної автоцистерни відбуксирували пошкоджений автомобіль Hyundai Terracan з кювету.

Водіїв обох автомобілів доставили каретою швидкої медичної допомоги на травмпункт Сарненської центральної районної лікарні.
Наразі їхній стан оцінюють лікарі.

Усі обставини автопригоди встановлює поліція.

На Рівненщині вночі сталась аварія: рятувальники витягали травмованого водія з понівеченої автівки. ФОТО
На Рівненщині вночі сталась аварія: рятувальники витягали травмованого водія з понівеченої автівки. ФОТО
На Рівненщині вночі сталась аварія: рятувальники витягали травмованого водія з понівеченої автівки. ФОТО
На Рівненщині вночі сталась аварія: рятувальники витягали травмованого водія з понівеченої автівки. ФОТО
На Рівненщині вночі сталась аварія: рятувальники витягали травмованого водія з понівеченої автівки. ФОТО
На Рівненщині вночі сталась аварія: рятувальники витягали травмованого водія з понівеченої автівки. ФОТО
На Рівненщині вночі сталась аварія: рятувальники витягали травмованого водія з понівеченої автівки. ФОТО

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Теги: аварія, траса, Київ, Ковель, Рівненщина
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