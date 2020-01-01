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Чи дотримуються лучани правил «помаранчевої» зони карантину. ВІДЕО

Чи дотримуються лучани правил «помаранчевої» зони карантину. ВІДЕО
У Луцьку відучора, 31 серпня, почав діяти новий поділ зон карантину та буде впроваджений до 14 вересня.

Як дотримують у Луцьку вимог "помаранчевої" карантинної зони - інспектували журналісти "Суспільного Волині".

Центральний басейн Луцька свою роботу відновлює відсьогодні, 1 вересня. Його директор Олександр Сологуб каже: працюватимуть з дотриманням карантинних вимог, кожна дитина з собою повинна мати особистий інвентар, на доріжці не більше 4 осіб. Після кожної години тренування - вологе прибирання приміщення антисептиками.

У містах, які належать до "помаранчевої" зони, забороняється робота спортзалів. Один з найбільших фітнес-клубів Луцька працює у звичному режимі.

Також у "помаранчевій" зоні забороняється проведення планових операцій. Є список операцій, які можна виконувати - це надання медичної допомоги при ускладненому перебігу вагітності, пологах, післяпологовому періоді. Онкологія та паліативна допомога - теж належать до тих операцій, які не переносяться, - розповів заступник начальника управління охорони здоров'я міськради Віктор Глухманюк.

Згідно з новим зонуванням забороняється діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час.

"Є обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей, в автобусах перевезення до 50% сидячих місць, у школах є нові правила організації навчання дітей", - розповіла т.в.о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Тимощук.

У "помаранчевій" зоні припиняють роботу хостели та туристичні бази. Дозволена робота лише готелів. У Луцьку сьогодні, 31 серпня, три луцьких хостели, які інспектували журналісти Суспільного Волині, були зачинені.

Речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук каже: поліцейські проводять перевірки. Якщо є злісне не реагуванням законних вимог, то тоді правоохоронці складають протокол. Протоколи, це штраф від 17 тисяч гривень, - каже речниця.

До 14 вересня міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області у “помаранчевій”карантинній зоні.


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Теги: Луцьк, помаранчева зона, карантин
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