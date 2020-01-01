Чи дотримуються лучани правил «помаранчевої» зони карантину. ВІДЕО

почав діяти новий поділ зон карантину та буде впроваджений до 14 вересня.



Як дотримують у Луцьку вимог "помаранчевої" карантинної зони -



Центральний басейн Луцька свою роботу відновлює відсьогодні, 1 вересня. Його директор Олександр Сологуб каже: працюватимуть з дотриманням карантинних вимог, кожна дитина з собою повинна мати особистий інвентар, на доріжці не більше 4 осіб. Після кожної години тренування - вологе прибирання приміщення антисептиками.



У містах, які належать до "помаранчевої" зони, забороняється робота спортзалів. Один з найбільших фітнес-клубів Луцька працює у звичному режимі.



Також у "помаранчевій" зоні забороняється проведення планових операцій. Є список операцій, які можна виконувати - це надання медичної допомоги при ускладненому перебігу вагітності, пологах, післяпологовому періоді. Онкологія та паліативна допомога - теж належать до тих операцій, які не переносяться, - розповів заступник начальника управління охорони здоров'я міськради Віктор Глухманюк.



Згідно з новим зонуванням забороняється діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час.



"Є обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей, в автобусах перевезення до 50% сидячих місць, у школах є нові правила організації навчання дітей", - розповіла т.в.о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Тимощук.



У "помаранчевій" зоні припиняють роботу хостели та туристичні бази. Дозволена робота лише готелів. У Луцьку сьогодні, 31 серпня, три луцьких хостели, які інспектували журналісти Суспільного Волині, були зачинені.



Речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук каже: поліцейські проводять перевірки. Якщо є злісне не реагуванням законних вимог, то тоді правоохоронці складають протокол. Протоколи, це штраф від 17 тисяч гривень, - каже речниця.



До 14 вересня міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області у “помаранчевій”карантинній зоні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відучора, 31 серпня,у та буде впроваджений до 14 вересня.Як дотримують у Луцьку вимог "помаранчевої" карантинної зони - інспектували журналісти "Суспільного Волині".Центральний басейн Луцька свою роботу відновлює відсьогодні, 1 вересня. Його директоркаже: працюватимуть з дотриманням карантинних вимог, кожна дитина з собою повинна мати особистий інвентар, на доріжці не більше 4 осіб. Після кожної години тренування - вологе прибирання приміщення антисептиками.У містах, які належать до "помаранчевої" зони, забороняється робота спортзалів. Один з найбільших фітнес-клубів Луцька працює у звичному режимі.Також у "помаранчевій" зоні забороняється проведення планових операцій. Є список операцій, які можна виконувати - це надання медичної допомоги при ускладненому перебігу вагітності, пологах, післяпологовому періоді. Онкологія та паліативна допомога - теж належать до тих операцій, які не переносяться, - розповів заступник начальника управління охорони здоров'я міськради Віктор Глухманюк.Згідно з новим зонуванням забороняється діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час."Є обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей, в автобусах перевезення до 50% сидячих місць, у школах є нові правила організації навчання дітей", - розповіла т.в.о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмила Тимощук.У "помаранчевій" зоні припиняють роботу хостели та туристичні бази. Дозволена робота лише готелів. У Луцьку сьогодні, 31 серпня, три луцьких хостели, які інспектували журналісти Суспільного Волині, були зачинені.Речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук каже: поліцейські проводять перевірки. Якщо є злісне не реагуванням законних вимог, то тоді правоохоронці складають протокол. Протоколи, це штраф від 17 тисяч гривень, - каже речниця.До 14 вересня міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області у “помаранчевій”карантинній зоні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію