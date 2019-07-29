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Зима близько: як лучани виплачують борги за тепло

Зима близько: як лучани виплачують борги за тепло
Лучани значно зменшили борги за теплопостачання у попередньому місяці.

Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.

Заступник директора ДКП «Луцьктепло» Олександр Бабич розповів, що оплата за послуги за серпень склала 340 % від населення, 113 % - від юридичних осіб.

Із початку року заборгованість юридичних осіб із 11,2 мільйона зменшили до 4,24 мільйона. Борг населення скоротився із 150 до 91,9 мільйона гривень.

«Останнім часом ми активізували претензійно-позовну роботу з населенням. 42 договори реструктуризації уклали за попередній місяць. Думаємо, що ще на 10-15 мільйонів ми скоротимо. Є в нас споживачі, які об'єктивно не платять, бо немає за що. Ми йдемо їм на зустріч і укладаємо договори про реструктуризацію. Є такі, на жаль, що можуть платити, але цього не роблять. З ними важче працювати. Бо це юридично підковані люди», - відзначив Бабич.

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Теги: борг, тепло, лучани
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