Зима близько: як лучани виплачують борги за тепло

Лучани значно зменшили борги за теплопостачання у попередньому місяці.Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.Заступник директора ДКП «Луцьктепло»розповів, що оплата за послуги за серпень склала 340 % від населення, 113 % - від юридичних осіб.Із початку року заборгованість юридичних осіб із 11,2 мільйона зменшили до 4,24 мільйона. Борг населення скоротився із 150 до 91,9 мільйона гривень.«Останнім часом ми активізували претензійно-позовну роботу з населенням. 42 договори реструктуризації уклали за попередній місяць. Думаємо, що ще на 10-15 мільйонів ми скоротимо. Є в нас споживачі, які об'єктивно не платять, бо немає за що. Ми йдемо їм на зустріч і укладаємо договори про реструктуризацію. Є такі, на жаль, що можуть платити, але цього не роблять. З ними важче працювати. Бо це юридично підковані люди», - відзначив Бабич.