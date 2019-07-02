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У Ківерцях Mercedes збив велосипедиста. ФОТО

У Ківерцях Mercedes збив велосипедиста. ФОТО
У місті Ківерці трапилася ДТП за участю автомобіля Mercedes та велосипедиста.

Очевидці повідомили «Волинь.Правді», що інцидент стався на перехресті вулиці Київської близько 8 години ранку у четвер, 3 вересня.

Зазначають, що автівка збила велосипедиста. У результаті зіткнення Mercedes зазнав значних ушкоджень. В машині повністю потрощене лобове скло.

Зі слів очевидців, велосипедиста госпіталізувала «швидка». На місці працює екіпаж патрульної поліції.

У Ківерцях Mercedes збив велосипедиста. ФОТО
У Ківерцях Mercedes збив велосипедиста. ФОТО
У Ківерцях Mercedes збив велосипедиста. ФОТО
У Ківерцях Mercedes збив велосипедиста. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Ківерці, Mercedes, велосипедист, швидка
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