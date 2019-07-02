У Ківерцях Mercedes збив велосипедиста. ФОТО





Очевидці повідомили



Зазначають, що автівка збила велосипедиста. У результаті зіткнення Mercedes зазнав значних ушкоджень. В машині повністю потрощене лобове скло.



Зі слів очевидців, велосипедиста госпіталізувала «швидка». На місці працює екіпаж патрульної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Ківерці трапилася ДТП за участю автомобіля Mercedes та велосипедиста.Очевидці повідомили «Волинь.Правді» , що інцидент стався на перехресті вулиці Київської близько 8 години ранку у четвер, 3 вересня.Зазначають, що автівка збила велосипедиста. У результаті зіткнення Mercedes зазнав значних ушкоджень. В машині повністю потрощене лобове скло.Зі слів очевидців, велосипедиста госпіталізувала «швидка». На місці працює екіпаж патрульної поліції.

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