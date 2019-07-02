У Ківерцях Mercedes збив велосипедиста. ФОТО
Сьогодні, 09:30
У місті Ківерці трапилася ДТП за участю автомобіля Mercedes та велосипедиста.
Очевидці повідомили «Волинь.Правді», що інцидент стався на перехресті вулиці Київської близько 8 години ранку у четвер, 3 вересня.
Зазначають, що автівка збила велосипедиста. У результаті зіткнення Mercedes зазнав значних ушкоджень. В машині повністю потрощене лобове скло.
Зі слів очевидців, велосипедиста госпіталізувала «швидка». На місці працює екіпаж патрульної поліції.
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Очевидці повідомили «Волинь.Правді», що інцидент стався на перехресті вулиці Київської близько 8 години ранку у четвер, 3 вересня.
Зазначають, що автівка збила велосипедиста. У результаті зіткнення Mercedes зазнав значних ушкоджень. В машині повністю потрощене лобове скло.
Зі слів очевидців, велосипедиста госпіталізувала «швидка». На місці працює екіпаж патрульної поліції.
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