Волинянин викрав злоті у знайомої під час спільного відпочинку





Крадіжка трапилась ще 16-го серпня. Про це повідомили



Потерпіла – жителька села Микуличі Володимир-Волинського району 1997 року народження.



Відомо, що компанія разом відпочивала у квартирі по вулиці Луцькій. Близько 22:00 візуально знайомий чоловік, шляхом вільного доступу із залишеної без нагляду на тумбочці в коридорі жіночої сумочки, таємно викрав 440 польських злотих.



Сума завданих збитків становить 3 100 гривень.



По гарячих слідах крадія встановили, ним виявився житель Володимира-Волинського, 1989 року народження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2-го вересня жінка заявила в поліцію, що під час спільного відпочинку у квартирі по вулиці Луцькій, що в місті Володимирі-Волинському, хтось поцупив із її сумочки 440 польських злотих, що еквівалентні 3 100 гривень.Крадіжка трапилась ще 16-го серпня. Про це повідомили БУГу у міському відділі поліції.Потерпіла – жителька села Микуличі Володимир-Волинського району 1997 року народження.Відомо, що компанія разом відпочивала у квартирі по вулиці Луцькій. Близько 22:00 візуально знайомий чоловік, шляхом вільного доступу із залишеної без нагляду на тумбочці в коридорі жіночої сумочки, таємно викрав 440 польських злотих.Сума завданих збитків становить 3 100 гривень.По гарячих слідах крадія встановили, ним виявився житель Володимира-Волинського, 1989 року народження.

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