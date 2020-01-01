Волинянин викрав злоті у знайомої під час спільного відпочинку
Сьогодні, 12:35
2-го вересня жінка заявила в поліцію, що під час спільного відпочинку у квартирі по вулиці Луцькій, що в місті Володимирі-Волинському, хтось поцупив із її сумочки 440 польських злотих, що еквівалентні 3 100 гривень.
Крадіжка трапилась ще 16-го серпня. Про це повідомили БУГу у міському відділі поліції.
Потерпіла – жителька села Микуличі Володимир-Волинського району 1997 року народження.
Відомо, що компанія разом відпочивала у квартирі по вулиці Луцькій. Близько 22:00 візуально знайомий чоловік, шляхом вільного доступу із залишеної без нагляду на тумбочці в коридорі жіночої сумочки, таємно викрав 440 польських злотих.
Сума завданих збитків становить 3 100 гривень.
По гарячих слідах крадія встановили, ним виявився житель Володимира-Волинського, 1989 року народження.
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Крадіжка трапилась ще 16-го серпня. Про це повідомили БУГу у міському відділі поліції.
Потерпіла – жителька села Микуличі Володимир-Волинського району 1997 року народження.
Відомо, що компанія разом відпочивала у квартирі по вулиці Луцькій. Близько 22:00 візуально знайомий чоловік, шляхом вільного доступу із залишеної без нагляду на тумбочці в коридорі жіночої сумочки, таємно викрав 440 польських злотих.
Сума завданих збитків становить 3 100 гривень.
По гарячих слідах крадія встановили, ним виявився житель Володимира-Волинського, 1989 року народження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Волинянин викрав злоті у знайомої під час спільного відпочинку
Сьогодні, 12:35