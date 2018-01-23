У місті на Волині талановита молодь отримала сертифікати на виплату стипендії від міськради. СПИСОК
Сьогодні, 19:16
Талановиті володимирчани отримали сертифікати на виплату стипендії Володимир-Волинької міської ради. Їх вручили 1 вересня учням та студентам освітніх закладів міста.
Розмір стипендії, яку молодь отримуватиме з вересня по травень, становить 300 гривень для учнів, 500 – для студентів, повідомляє мерія Володимира.
Сертифікати на стипендії вручили 20 молодим людям, яких відзначили за підтвердження високого рівня знань, перемоги в олімпіадах, активність в громадському житті міста, участь в учнівському та студентському самоврядуванні, а саме:
- Оксані Зубко, учениці 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
- Андрію Сіваку, учневі 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
- Тетяні Кобі, учениці 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
- Любові Бабенковій, учениці 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
- Дмитру Цюприку, учневі 8 класу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей»
- Богдану Галеті, учневі 11 класу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей»
- Тарасу Щербі, учневі 11 класу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей»
- Анні Гаманюк, учениці 10 класу гімназії імені Олександра Цинкаловського
- Юлії Кондратюк, учениці 11 класу гімназії імені Олександра Цинкаловського
- Назару Савчуку, учневі 11 класу гімназії імені Олександра Цинкаловського
- Роману Скоку, учневі 11 класу гімназії імені Олександра Цинкаловського
- Андрію Дячуку, учневі 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені Анатолія Кореневського
- Роману Опейді, учневі 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені Анатолія Кореневського
- Марині Сушик, учениці 8 класу Володимир – Волинської спеціальної загальноосвітньої школи –інтернату І-ІІІ ступенів
- Яні Шевчук, учениці 10 класу Володимир–Волинського ліцею «Центр освіти»
- Олені Романюк, студентці ІІІ курсу Володимир – Волинського агротехнічного коледжу
- Вікторії Самчук, студентці ІІІ курсу Володимир – Волинського агротехнічного коледжу
- Анастасії Федорович, студентці ІV курсу Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського
- Катерині Міщан, студентці ІІІ курсу Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського
Лілії Жур, учениці Володимир-Волинського вищого професійного училища
- Руслані Тачинській, учениці Володимир-Волинського вищого професійного училища
Нагадаємо, що під час сесії 31 липня депутати Володимир-Волинської міської ради прийняли рішення про призначення та виплату стипендій для обдарованої молоді «Майбутнє Володимира» в розмірі 500 гривень кожному стипендіату.
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Розмір стипендії, яку молодь отримуватиме з вересня по травень, становить 300 гривень для учнів, 500 – для студентів, повідомляє мерія Володимира.
Сертифікати на стипендії вручили 20 молодим людям, яких відзначили за підтвердження високого рівня знань, перемоги в олімпіадах, активність в громадському житті міста, участь в учнівському та студентському самоврядуванні, а саме:
- Оксані Зубко, учениці 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
- Андрію Сіваку, учневі 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
- Тетяні Кобі, учениці 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
- Любові Бабенковій, учениці 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
- Дмитру Цюприку, учневі 8 класу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей»
- Богдану Галеті, учневі 11 класу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей»
- Тарасу Щербі, учневі 11 класу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей»
- Анні Гаманюк, учениці 10 класу гімназії імені Олександра Цинкаловського
- Юлії Кондратюк, учениці 11 класу гімназії імені Олександра Цинкаловського
- Назару Савчуку, учневі 11 класу гімназії імені Олександра Цинкаловського
- Роману Скоку, учневі 11 класу гімназії імені Олександра Цинкаловського
- Андрію Дячуку, учневі 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені Анатолія Кореневського
- Роману Опейді, учневі 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені Анатолія Кореневського
- Марині Сушик, учениці 8 класу Володимир – Волинської спеціальної загальноосвітньої школи –інтернату І-ІІІ ступенів
- Яні Шевчук, учениці 10 класу Володимир–Волинського ліцею «Центр освіти»
- Олені Романюк, студентці ІІІ курсу Володимир – Волинського агротехнічного коледжу
- Вікторії Самчук, студентці ІІІ курсу Володимир – Волинського агротехнічного коледжу
- Анастасії Федорович, студентці ІV курсу Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського
- Катерині Міщан, студентці ІІІ курсу Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського
Лілії Жур, учениці Володимир-Волинського вищого професійного училища
- Руслані Тачинській, учениці Володимир-Волинського вищого професійного училища
Нагадаємо, що під час сесії 31 липня депутати Володимир-Волинської міської ради прийняли рішення про призначення та виплату стипендій для обдарованої молоді «Майбутнє Володимира» в розмірі 500 гривень кожному стипендіату.
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