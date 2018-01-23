У місті на Волині талановита молодь отримала сертифікати на виплату стипендії від міськради. СПИСОК





Розмір стипендії, яку молодь отримуватиме з вересня по травень, становить 300 гривень для учнів, 500 – для студентів,



Сертифікати на стипендії вручили 20 молодим людям, яких відзначили за підтвердження високого рівня знань, перемоги в олімпіадах, активність в громадському житті міста, участь в учнівському та студентському самоврядуванні, а саме:



- Оксані Зубко, учениці 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

- Андрію Сіваку, учневі 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

- Тетяні Кобі, учениці 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

- Любові Бабенковій, учениці 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

- Дмитру Цюприку, учневі 8 класу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей»

- Богдану Галеті, учневі 11 класу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей»

- Тарасу Щербі, учневі 11 класу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – ліцей»

- Анні Гаманюк, учениці 10 класу гімназії імені Олександра Цинкаловського

- Юлії Кондратюк, учениці 11 класу гімназії імені Олександра Цинкаловського

- Назару Савчуку, учневі 11 класу гімназії імені Олександра Цинкаловського

- Роману Скоку, учневі 11 класу гімназії імені Олександра Цинкаловського

- Андрію Дячуку, учневі 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені Анатолія Кореневського

- Роману Опейді, учневі 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені Анатолія Кореневського

- Марині Сушик, учениці 8 класу Володимир – Волинської спеціальної загальноосвітньої школи –інтернату І-ІІІ ступенів

- Яні Шевчук, учениці 10 класу Володимир–Волинського ліцею «Центр освіти»

- Олені Романюк, студентці ІІІ курсу Володимир – Волинського агротехнічного коледжу

- Вікторії Самчук, студентці ІІІ курсу Володимир – Волинського агротехнічного коледжу

- Анастасії Федорович, студентці ІV курсу Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського

- Катерині Міщан, студентці ІІІ курсу Володимир-Волинського педагогічного фахового коледжу ім. А. Ю. Кримського

Лілії Жур, учениці Володимир-Волинського вищого професійного училища

- Руслані Тачинській, учениці Володимир-Волинського вищого професійного училища



Нагадаємо, що

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