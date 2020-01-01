У Луцьку вирішували, як реконструювати двір, який не бачив ремонту понад 30 років. ФОТО

Ігор Поліщук та Юрій Безпятко, а також директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк зустрілись із мешканцями багатоповерхових будинків на проспекті Відродження, 9, 11, та обговорили з ними капітальний ремонт прибудинкової території.



Про це інформують на сайті



Ігор Поліщук розповів, що в рамках капітального ремонту хочуть викласти бруківку, зробити тротуари, розширити проїжджу частину, облаштувати додаткові паркомісця, встановити дитяче та спортивне обладнання, LED-освітлення. Варто відмітити, що запланований ремонт стане першим за понад 30 років.





Лучани, ознайомились із проєктом ремонтних робіт, запропонували необхідні корективи та звернули увагу на актуальні проблеми двору, зокрема – на проблему водовідведення. Пожвавлені дискусії викликали питання щодо зелених насаджень.





Представники міської влади врахували озвучені пропозиції та запевнили, що всі інтереси тутешніх мешканців врахують при проведенні капітального ремонту прибудинкової території.



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