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У Луцьку вирішували, як реконструювати двір, який не бачив ремонту понад 30 років. ФОТО

У Луцьку вирішували, як реконструювати двір, який не бачив ремонту понад 30 років. ФОТО
Радники міського голови Ігор Поліщук та Юрій Безпятко, а також директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк зустрілись із мешканцями багатоповерхових будинків на проспекті Відродження, 9, 11, та обговорили з ними капітальний ремонт прибудинкової території.

Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

Ігор Поліщук розповів, що в рамках капітального ремонту хочуть викласти бруківку, зробити тротуари, розширити проїжджу частину, облаштувати додаткові паркомісця, встановити дитяче та спортивне обладнання, LED-освітлення. Варто відмітити, що запланований ремонт стане першим за понад 30 років.

У Луцьку вирішували, як реконструювати двір, який не бачив ремонту понад 30 років. ФОТО
У Луцьку вирішували, як реконструювати двір, який не бачив ремонту понад 30 років. ФОТО
У Луцьку вирішували, як реконструювати двір, який не бачив ремонту понад 30 років. ФОТО

Лучани, ознайомились із проєктом ремонтних робіт, запропонували необхідні корективи та звернули увагу на актуальні проблеми двору, зокрема – на проблему водовідведення. Пожвавлені дискусії викликали питання щодо зелених насаджень.

У Луцьку вирішували, як реконструювати двір, який не бачив ремонту понад 30 років. ФОТО
У Луцьку вирішували, як реконструювати двір, який не бачив ремонту понад 30 років. ФОТО
У Луцьку вирішували, як реконструювати двір, який не бачив ремонту понад 30 років. ФОТО
У Луцьку вирішували, як реконструювати двір, який не бачив ремонту понад 30 років. ФОТО

Представники міської влади врахували озвучені пропозиції та запевнили, що всі інтереси тутешніх мешканців врахують при проведенні капітального ремонту прибудинкової території.
У Луцьку вирішували, як реконструювати двір, який не бачив ремонту понад 30 років. ФОТО
У Луцьку вирішували, як реконструювати двір, який не бачив ремонту понад 30 років. ФОТО

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Теги: Відродження, двір, ремонт
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