На Волині пропонують встановити 12-метровий пам’ятник загиблим учасникам Революції Гідності та воїнам АТО





У нараді взяли участь міський голова Віктор Сапожніков, його заступники, головний архітектор Нововолинська Михайло Вісьтак, начальник відділу Держземагенства Тарас Кантор, заступник директора ВУКГ Петро Матрипула та голова ГО «Незламні Нововолинці» та батько загиблого воїна Володимир Демчук. Про це інформує



На зустріч завітав голова благодійного фонду «Пам’яті Небесної Сотні» Андрій Павленко. Він представив присутнім ескізи та макет пам’ятників, українських архітекторів та скульпторів, з якими співпрацює і показав моделі, які можливо встановити в місті.



Насамперед Андрій Павленко показав модель обеліска, яку виготовили зі спеціального архітекторського пластиліну. Насправді пам’ятник сягатиме 12 метрів заввишки і за словами голови фонду, пам’ятного знаку таких масштабів немає ніде в Україні, до того ж, його ідея наповнена символікою.





До слова, розглядали й інші моделі.



Присутні зупинилися на трьох варіантах, однак який саме пам’ятник і де встановлять вирішуватиме громадськість Нововолинська. Також при виборі враховуватимуть кошторис. За словами міського голови Віктора Спожнікова, після того, як мешканці міста висловлять власну думку, тоді й буде конкретне рішення. Однак, вже до наступного Дня незалежності та 71-річчя міста Нововолинська сподіваються встановити пам’ятний знак.





Нагадаємо, на обговорення винесли два варіанти місця встановлення пам’ятника: один уже напрацьований – вхід в парк зі сторони проспекту Перемоги, інший відповідно до пропозиції ГО «Незламні Нововолинці», у сквері біля площі Вячеслава Чорновола.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинській міській раді обговорили встановлення пам’ятника загиблим учасникам Революції Гідності та воїнам АТО.У нараді взяли участь міський голова, його заступники, головний архітектор Нововолинська, начальник відділу Держземагенства, заступник директора ВУКГта голова ГО «Незламні Нововолинці» та батько загиблого воїна. Про це інформує Нововолинськ.com.ua. На зустріч завітав голова благодійного фонду «Пам’яті Небесної Сотні». Він представив присутнім ескізи та макет пам’ятників, українських архітекторів та скульпторів, з якими співпрацює і показав моделі, які можливо встановити в місті.Насамперед Андрій Павленко показав модель обеліска, яку виготовили зі спеціального архітекторського пластиліну. Насправді пам’ятник сягатиме 12 метрів заввишки і за словами голови фонду, пам’ятного знаку таких масштабів немає ніде в Україні, до того ж, його ідея наповнена символікою.До слова, розглядали й інші моделі.Присутні зупинилися на трьох варіантах, однак який саме пам’ятник і де встановлять вирішуватиме громадськість Нововолинська. Також при виборі враховуватимуть кошторис. За словами міського голови Віктора Спожнікова, після того, як мешканці міста висловлять власну думку, тоді й буде конкретне рішення. Однак, вже до наступного Дня незалежності та 71-річчя міста Нововолинська сподіваються встановити пам’ятний знак.Нагадаємо, на обговорення винесли два варіанти місця встановлення пам’ятника: один уже напрацьований – вхід в парк зі сторони проспекту Перемоги, інший відповідно до пропозиції ГО «Незламні Нововолинці», у сквері біля площі Вячеслава Чорновола.

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