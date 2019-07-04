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Помер велосипедист, якого збив Mercedes у Ківерцях

Помер велосипедист, якого збив Mercedes у Ківерцях
У Ківерцях 70-річний велосипедист, виїжджаючи з другорядної дороги, потрапив під колеса автомобіля Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 26-річний місцевий житель.

Аварія сталася у четвер, 3 вересня, інформує ГУНП в області.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пенсіонер помер у лікарні.

За фактом летальної автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Деталі з’ясовують слідчі.


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Теги: Ківерці, ДТП, велосипедист
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