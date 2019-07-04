Помер велосипедист, якого збив Mercedes у Ківерцях
Сьогодні, 10:40
У Ківерцях 70-річний велосипедист, виїжджаючи з другорядної дороги, потрапив під колеса автомобіля Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 26-річний місцевий житель.
Аварія сталася у четвер, 3 вересня, інформує ГУНП в області.
Від отриманих внаслідок ДТП травм пенсіонер помер у лікарні.
За фактом летальної автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Деталі з’ясовують слідчі.
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Аварія сталася у четвер, 3 вересня, інформує ГУНП в області.
Від отриманих внаслідок ДТП травм пенсіонер помер у лікарні.
За фактом летальної автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Деталі з’ясовують слідчі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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