Помер велосипедист, якого збив Mercedes у Ківерцях





Аварія сталася у четвер, 3 вересня, інформує ГУНП в області.



Від отриманих внаслідок ДТП травм пенсіонер помер у лікарні.



За фактом летальної автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Деталі з’ясовують слідчі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях 70-річний велосипедист, виїжджаючи з другорядної дороги, потрапив під колеса автомобіля Mercedes-Benz, за кермом якого перебував 26-річний місцевий житель.Аварія сталася у четвер, 3 вересня, інформує ГУНП в області.Від отриманих внаслідок ДТП травм пенсіонер помер у лікарні.За фактом летальної автопригоди поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Деталі з’ясовують слідчі.

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