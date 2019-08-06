Грошей не вистачає на ліки і зарплати: як працює єдиний на Волині хоспіс. ВІДЕО





Розповіла Наталія Віслогузова.



Хоспіс у Ковелі заповнений пацієнтами на сто відсотків. Нині їх тут пів сотні. Це - єдиний заклад в області, де можуть тривалий час отримувати медичну допомогу паліативні хворі. Грошей, які виділяє Національна служба здоров’я України на одного пацієнта, теж бракує, розповіла керівниця установи.



"На перебування, ми вже порахували на даний час, потрібно 590 гривень на 1 ліжко-день. Це не на онкологічного хворого", - каже Наталія Віслогузова.



За підрахунками, які зробили у медичному закладі, перебування онкологічного хворого за день збільшується удвічі. Директорка обласної лікарні "Хоспіс" розповідає: одна ампула морфію - коштує 98 гривень, а таким хворим інколи доводиться колоти по шість ампул за добу, а це вже - 600 гривень лише на медикаменти, без догляду та харчування пацієнтів.



Керівниця хоспісу розповіла: через недостатнє фінансування, працівники медзакладу, а їх – 85, не отримали заробітну плату за два місяці. Медична сестра Галина Мівшук аванс отримала за липень. Зарплату за серпень та липень чекає.



Пацієнт Василь Дарчик майже не бачить, чотири місяці перебуває у "Хоспісі" після операції на очах. Чоловік із села Велимче Ратнівського району. Каже: "Вдома немає кому доглядати за мною. Очі потрібно капати кілька разів на день. Тут усе вчасно - сніданок, обід, вечеря, є де помитися".



Сума договору для цієї лікарні - 2,2 млн на 9 місяців 2020 року, - каже речниця НСЗУ Христина Петрик. Цей заклад уже подав пропозицію на укладання договору про перехідне фінансування. Це означає, що медзаклади, які у 2020 році отримали фінансування менше, ніж у них було у 2019-му за субвенцією, зможуть отримати додаткові гроші. Якраз цю різницю їм компенсують, - каже Христина Петрик.



Ковельська лікарня-хоспіс 28-го серпня повторно подала пропозицію, аби укласти договір з Національною службою здоров'я України на пакет медичних послуг. Речниця НСЗУ каже: зараз цю пропозицію розглядають у службі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На лікування і догляд за паліативними хворими у хоспісі Національна служба здоров’я України виділяє 7 тисяч 847 гривень раз на рік на одного пацієнта. Цих грошей не вистачає.Розповіла "Суспільному" виконувачка обов'язків директора обласної лікарні "Хоспіс" у КовеліХоспіс у Ковелі заповнений пацієнтами на сто відсотків. Нині їх тут пів сотні. Це - єдиний заклад в області, де можуть тривалий час отримувати медичну допомогу паліативні хворі. Грошей, які виділяє Національна служба здоров’я України на одного пацієнта, теж бракує, розповіла керівниця установи."На перебування, ми вже порахували на даний час, потрібно 590 гривень на 1 ліжко-день. Це не на онкологічного хворого", - каже Наталія Віслогузова.За підрахунками, які зробили у медичному закладі, перебування онкологічного хворого за день збільшується удвічі. Директорка обласної лікарні "Хоспіс" розповідає: одна ампула морфію - коштує 98 гривень, а таким хворим інколи доводиться колоти по шість ампул за добу, а це вже - 600 гривень лише на медикаменти, без догляду та харчування пацієнтів.Керівниця хоспісу розповіла: через недостатнє фінансування, працівники медзакладу, а їх – 85, не отримали заробітну плату за два місяці. Медична сестрааванс отримала за липень. Зарплату за серпень та липень чекає.Пацієнтмайже не бачить, чотири місяці перебуває у "Хоспісі" після операції на очах. Чоловік із села Велимче Ратнівського району. Каже: "Вдома немає кому доглядати за мною. Очі потрібно капати кілька разів на день. Тут усе вчасно - сніданок, обід, вечеря, є де помитися".Сума договору для цієї лікарні - 2,2 млн на 9 місяців 2020 року, - каже речниця НСЗУ. Цей заклад уже подав пропозицію на укладання договору про перехідне фінансування. Це означає, що медзаклади, які у 2020 році отримали фінансування менше, ніж у них було у 2019-му за субвенцією, зможуть отримати додаткові гроші. Якраз цю різницю їм компенсують, - каже Христина Петрик.Ковельська лікарня-хоспіс 28-го серпня повторно подала пропозицію, аби укласти договір з Національною службою здоров'я України на пакет медичних послуг. Речниця НСЗУ каже: зараз цю пропозицію розглядають у службі.

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