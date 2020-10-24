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У Луцьку визначили місця для розміщення передвиборчої агітації. СПИСОК

У Луцьку визначили місця для розміщення передвиборчої агітації. СПИСОК
У Луцьку передбачили місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації на критих зупинках громадського транспорту, що знаходяться на балансі та обслуговуванні департаменту житлово-комунального господарства міської ради.

Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.

Департамент житлово-комунального господарства має забезпечити утримання тумб, стендів та дошок для оголошень у належному стані для розміщення матеріалів передвиборної агітації у період з 5 вересня 2020 року до 24:00 год. 23 жовтня 2020 року, а також зняти з 00:00 до 06:00 год. 24.10.2020 усі матеріали передвиборної агітації, розміщені на визначених місцях.

Натомість муніципали мають двічі на тиждень протягом вересня, жовтня 2020 року проводити рейди з метою перевірки та знищення матеріалів передвиборної агітації, розміщених у не визначених для цього місцях (на стовпах, опорах, парапетах тощо).

У Луцьку визначили місця для розміщення передвиборчої агітації. СПИСОК
У Луцьку визначили місця для розміщення передвиборчої агітації. СПИСОК
У Луцьку визначили місця для розміщення передвиборчої агітації. СПИСОК


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Теги: агітація, вибори, Луцьк
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