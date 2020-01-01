У Луцьку та Ковелі планують побудувати льодові арени





Таку можливість обговорили у ході робочої зустрічі голова обласної ради Ірина Вахович та президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін,



До дискусії також долучились помічник голови ОДА Сергій Бизов, депутат обласної ради Григорій Павлович та начальник управління у справах молоді та сорту ОДА Ігор Дмитришин.



Анатолій Брезвін, родом з Волині, розповів, що наша область має славні хокейні традиції, адже ще до початку Другої світової війни поряд з регіональними чемпіонатами Буковини та Галичини проводила також хокейна першість Волині.



"За часів незалежної України, хокейні команди з Волині брали участь у різноманітних аматорських змаганнях, а вихованці єдиного в області відділення хокею на базі ДЮСШ №2 є постійними учасниками всеукраїнських змагань та національних і міжнародних турнірів", - зауважив він.



Однак, на його переконання, сталий розвиток хокею в регіоні сьогодні стримує відсутність достатньої кількості спортивних споруд зі штучними льодовими майданчиками.



"Негативно на ситуацію впливає і те, що вже тривалий час переважна більшість видатків щодо утримання команд юних хокеїстів здійснюється за кошти батьків, а не фінансується із місцевих бюджетів", - наголосив Анатолій Брезвін.



Нагадують, з метою створення умов для забезпечення популяризації олімпійських зимових видів спорту та залучення молоді до активного заняття спортом, у 2009 році обласною радою була затверджена соціальна програма „Хокей Волині” на 2010-2013 роки. Цей документ також передбачав зведення сучасних льодових арен на теренах області. У профільному управлінні ОДА планують розробити нову програму за аналогією попередньої вже у наступному 2021 році.



"Я думаю, що в наступному році нам вдасться знайти можливість виділення фінансування на реалізацію цієї програми", - зауважила голова облради Ірина Вахович.



Анатолій Брезвін своєю чергою пропонує розглянути можливість будівництва спортивних споруд зі штучними льодовими майданчиками у містах Луцьку та Ковелі. Із керівництвом цих міст теж будуть проводитись перемовини.



Голова обласної ради Ірина Вахович висловила переконання, що зводити льодовикові арени варто на базі вишів, адже це світова практика, що посприяє розвитку інфраструктури осередку студентського руху.



"Я пропоную, щоб в обласному центрі Волині - це був Луцький державний технічний університет через те, що приміщення вишу розташовується далеко від центру міста та на великій відстані від нині діючої у Луцьку льодової арени "Снігова королева", - резюмувала вона.



Таку перспективу схвально оцінив президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін. Своє сприяння обіцяють й представники виконавчої влади області.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині можуть з'явитися нові спортивні споруди зі штучними льодовими майданчиками.Таку можливість обговорили у ході робочої зустрічі голова обласної радита президент Федерації хокею України йдеться на сайті Волиньради.До дискусії також долучились помічник голови ОДА, депутат обласної радита начальник управління у справах молоді та сорту ОДААнатолій Брезвін, родом з Волині, розповів, що наша область має славні хокейні традиції, адже ще до початку Другої світової війни поряд з регіональними чемпіонатами Буковини та Галичини проводила також хокейна першість Волині."За часів незалежної України, хокейні команди з Волині брали участь у різноманітних аматорських змаганнях, а вихованці єдиного в області відділення хокею на базі ДЮСШ №2 є постійними учасниками всеукраїнських змагань та національних і міжнародних турнірів", - зауважив він.Однак, на його переконання, сталий розвиток хокею в регіоні сьогодні стримує відсутність достатньої кількості спортивних споруд зі штучними льодовими майданчиками."Негативно на ситуацію впливає і те, що вже тривалий час переважна більшість видатків щодо утримання команд юних хокеїстів здійснюється за кошти батьків, а не фінансується із місцевих бюджетів", - наголосив Анатолій Брезвін.Нагадують, з метою створення умов для забезпечення популяризації олімпійських зимових видів спорту та залучення молоді до активного заняття спортом, у 2009 році обласною радою була затверджена соціальна програма „Хокей Волині” на 2010-2013 роки. Цей документ також передбачав зведення сучасних льодових арен на теренах області. У профільному управлінні ОДА планують розробити нову програму за аналогією попередньої вже у наступному 2021 році."Я думаю, що в наступному році нам вдасться знайти можливість виділення фінансування на реалізацію цієї програми", - зауважила голова облради Ірина Вахович.Анатолій Брезвін своєю чергою пропонує розглянути можливість будівництва спортивних споруд зі штучними льодовими майданчиками у містах Луцьку та Ковелі. Із керівництвом цих міст теж будуть проводитись перемовини.Голова обласної ради Ірина Вахович висловила переконання, що зводити льодовикові арени варто на базі вишів, адже це світова практика, що посприяє розвитку інфраструктури осередку студентського руху."Я пропоную, щоб в обласному центрі Волині - це був Луцький державний технічний університет через те, що приміщення вишу розташовується далеко від центру міста та на великій відстані від нині діючої у Луцьку льодової арени "Снігова королева", - резюмувала вона.Таку перспективу схвально оцінив президент Федерації хокею України Анатолій Брезвін. Своє сприяння обіцяють й представники виконавчої влади області.

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