Відома викладачка: подробиці про жінку, яка вбила чоловіка та поранила доньку в передмісті Рівного





Про це йдеться в сюжеті



Як вдалося з'ясувати ТСН, ймовірна підозрювана – викладачка Національного університету у Рівному, кандидатка економічних наук, доцент, авторка майже пів сотні наукових праць.



А її загиблий чоловік – комерційний директор у будівельній сфері.



Що могло жінку підштовхнути до жахливого злочину - з'ясовує поліція. Деталі обіцяють від понеділка, 7 вересня.



Попередньо поліцейські встановили, що 44-річна жінка стріляла у чоловіка та доньку, а потім намагалася накласти руки і на себе.



Сім'ю сусіди характеризують позитивно.



"Вони не конфліктні, нічого, спокійні. По шкірі, як один казав, мороз. Найстрашніше те, що в доньку уві сні стріляла", - каже чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 44-річна жінка, яка в передмісті Рівного вбила свого чоловіка , кілька разів вистрелила в 13-річну доньку і намагалася вкоротити собі віку, доволі відома в наукових колах.Про це йдеться в сюжеті ТСН. Як вдалося з'ясувати ТСН, ймовірна підозрювана – викладачка Національного університету у Рівному, кандидатка економічних наук, доцент, авторка майже пів сотні наукових праць.А її загиблий чоловік – комерційний директор у будівельній сфері.Що могло жінку підштовхнути до жахливого злочину - з'ясовує поліція. Деталі обіцяють від понеділка, 7 вересня.Попередньо поліцейські встановили, що 44-річна жінка стріляла у чоловіка та доньку, а потім намагалася накласти руки і на себе.Сім'ю сусіди характеризують позитивно."Вони не конфліктні, нічого, спокійні. По шкірі, як один казав, мороз. Найстрашніше те, що в доньку уві сні стріляла", - каже чоловік.

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