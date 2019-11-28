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Відома викладачка: подробиці про жінку, яка вбила чоловіка та поранила доньку в передмісті Рівного

Відома викладачка: подробиці про жінку, яка вбила чоловіка та поранила доньку в передмісті Рівного
44-річна жінка, яка в передмісті Рівного вбила свого чоловіка, кілька разів вистрелила в 13-річну доньку і намагалася вкоротити собі віку, доволі відома в наукових колах.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як вдалося з'ясувати ТСН, ймовірна підозрювана – викладачка Національного університету у Рівному, кандидатка економічних наук, доцент, авторка майже пів сотні наукових праць.

А її загиблий чоловік – комерційний директор у будівельній сфері.

Що могло жінку підштовхнути до жахливого злочину - з'ясовує поліція. Деталі обіцяють від понеділка, 7 вересня.

Попередньо поліцейські встановили, що 44-річна жінка стріляла у чоловіка та доньку, а потім намагалася накласти руки і на себе.

Сім'ю сусіди характеризують позитивно.

"Вони не конфліктні, нічого, спокійні. По шкірі, як один казав, мороз. Найстрашніше те, що в доньку уві сні стріляла", - каже чоловік.

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Теги: вбивство, Рівне
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