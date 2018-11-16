У «Промені» працює хімчистка*





Насичене, динамічне життя та шалений темп змушують нас цінувати свій час і з максимальною користю використовувати вільні хвилини. Дуже доречними стають сервіси, що дають можливість перекласти частину щоденних завдань на професіоналів. Наприклад, догляд за одягом, домашнім текстилем, килимами тощо – це марудна, довготривала, а інколи і небезпечна для речей справа. Все більше і більше людей довіряють в це професійній хімчистці.



Як обрати хімчистку



Хімчистка має мати достатній досвід роботи на ринку. Щоб не казали, але тільки з досвідом приходять глибокі знання і розуміння процесів в будь-якій справі. Тільки з досвідом алгоритм вибору працівників, постачальників, хімії, технологій стає досконалим.



Важливо те, які технології використовує хімчистка. Екотехнології наразі в пріоритеті - це свідоме ставлення до природи, збереження кольору і структури тканини ваших речей та безпека для вашого здоров’я.



Професіоналізм та прозорість – теж важливі чинники. Співробітники хімчистки мають відповісти на всі запитання і перестороги клієнта. Інформація про послуги і ціни має бути у відкритих джерелах.



Наступний визначальний ритерій – підтримка і обслуговування 24/7. Йдеться про можливість спілкування з представниками хімчистки через онлайн-чати, телефон, вайбер та інші джерела в будь-який час.



Окрім того, важлива наявність додаткових сервісів та програм лояльності.



Мережа хімчисток «ЧИСТО» відповідає усім згаданим критеріям. Працює на ринку 16 років та має розгалужену мережу у містах Луцьк, Львів, Київ, Житомир, Ужгород та невеликих районних центрах. Надає повний спектр послуг догляду за одягом та речами домашнього вжитку і інтер’єру.



Хімчистка «ЧИСТО» – перша хімчистка у західному регіоні, що впровадила найновітніші екологічні технології хімчистки і аквачистки, які є максимально безпечними для людей, речей і природи, а також є більш доступними. Команда професіоналів проходить постійне навчання та удосконалює свої знання. Абсолютно чітко визначені ціни на кожну послугу, без незрозумілих «від…». Коли вам озвучують вартість, йдеться про повну чистку речі з виведенням плям, прасуванням та пакуванням.



Клієнтів мережі хімчисток «ЧИСТО» обслуговує гаряча телефонна лінія та онлайн-чати. А для постійних клієнтів діють бонусні програми та додаткові сервіси. У мережі хімчисток «ЧИСТО» швидко, екологічно, доступно та якісно.



Ознайомитись з списком послуг можна на сайті:

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