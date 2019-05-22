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Квитки в кіно по 50 гривень: у «Premier City» – знижки для учнів та студентів*

Квитки в кіно по 50 гривень: у «Premier City» – знижки для учнів та студентів*
Для учнів та студентів діє акційна пропозиція на перегляд кіно у Premier City.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Вартість квитків для учнів та студентів у кінотеатрі Premier City – всього 50 гривень на будь-який сеанс до кінця вересня.

ТРЦ ПортCity, 3-й поверх, кінотеатр Premier City.



Квитки в кіно по 50 гривень: у «Premier City» – знижки для учнів та студентів*

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Теги: ПортCity, Луцьк, кінотеатр, кіно
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