вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Туреччина посилила карантин та ввела обов'язковий масковий режим навіть на пляжах

Туреччина посилила карантин та ввела обов'язковий масковий режим навіть на пляжах
У Туреччині 8 вересня посилили карантин через різке зростання кількості заражених коронавірусом. Влада ввела обов'язковий масковий режим у всіх громадських місцях.

Захисні засоби необхідно носити на вулицях, у парках, у транспорті, на роботі й навіть на пляжах. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ Туреччини, - пише Обозреватель.

Також у країні заборонили перевозити пасажирів у громадському транспорті стоячи. Після 24:00 заборонені концерти в ресторанах, готелях і кафе.

Зазначається, що за недотримання карантинних обмежень порушників штрафуватимуть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Туреччина, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Туреччина посилила карантин та ввела обов'язковий масковий режим навіть на пляжах
Сьогодні, 09:47
У Луцьку чоловік загинув від удару струмом під час ремонту розетки
Сьогодні, 09:36
Чоловік вкрав у Луцьку автівку під приводом оренди
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 9 вересня
Сьогодні, 09:00
Ранок 9 вересня: в Україні – 2 551 новий випадок коронавірусу за добу, на Волині – 72
Сьогодні, 08:58
Схожі новини
Без all inclusive та із соціальною дистанцією: Туреччина готується приймати туристів за новими правилами Без all inclusive та із соціальною дистанцією: Туреччина готується приймати туристів за новими правилами
27 квітень, 17:40
Порушення карантину: у Тернополі масово складають протоколи на директорів шкіл та дитсадків Порушення карантину: у Тернополі масово складають протоколи на директорів шкіл та дитсадків
08 вересень, 23:34
У Туреччині під час відпочинку помер турист з України У Туреччині під час відпочинку помер турист з України
08 вересень, 17:15
Від сьогодні в Україні діє нове карантинне зонування: де опинилися міста та райони Волині Від сьогодні в Україні діє нове карантинне зонування: де опинилися міста та райони Волині
07 вересень, 09:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інцидент на Грушевського: опублікували відео, як велосипедист вибив головою скло в автомобілі патрульних
08 вересень, 22:50
 1
Туреччина посилила карантин та ввела обов'язковий масковий режим навіть на пляжах
Сьогодні, 09:47
 0
У Луцьку чоловік загинув від удару струмом під час ремонту розетки
Сьогодні, 09:36
 0
Чоловік вкрав у Луцьку автівку під приводом оренди
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку на 9 вересня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8