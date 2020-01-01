Туреччина посилила карантин та ввела обов'язковий масковий режим навіть на пляжах
Сьогодні, 09:47
У Туреччині 8 вересня посилили карантин через різке зростання кількості заражених коронавірусом. Влада ввела обов'язковий масковий режим у всіх громадських місцях.
Захисні засоби необхідно носити на вулицях, у парках, у транспорті, на роботі й навіть на пляжах. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ Туреччини, - пише Обозреватель.
Також у країні заборонили перевозити пасажирів у громадському транспорті стоячи. Після 24:00 заборонені концерти в ресторанах, готелях і кафе.
Зазначається, що за недотримання карантинних обмежень порушників штрафуватимуть.
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Захисні засоби необхідно носити на вулицях, у парках, у транспорті, на роботі й навіть на пляжах. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ Туреччини, - пише Обозреватель.
Також у країні заборонили перевозити пасажирів у громадському транспорті стоячи. Після 24:00 заборонені концерти в ресторанах, готелях і кафе.
Зазначається, що за недотримання карантинних обмежень порушників штрафуватимуть.
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