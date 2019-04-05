У двох селах на Камінь-Каширщині запрацювали оновлені амбулаторії. ФОТО





Пр це



Обидва об’єкти споруджувалися за рахунок коштів субвенції на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Відтак, вартість робіт з реконструкції Воєгощанського ФАПу під АЗПСМ склала 5,7 млн грн, Бузаківського – 5 млн грн.



Відтепер у цих селах постали нові сучасні будівлі, які значно покращили інфраструктуру населених пунктів. Однак значно важливішим є те, що у нових амбулаторіях місцеві мешканці зможуть отримувати ширший спектр якісних та доступних медичних послуг. Адже за рахунок державних коштів ці медичні заклади забезпечені ще й набором медичного обладнання та офісними меблями.



Невирішеним поки що залишається питання укомплектування медичним персоналом в амбулаторії села Воєгоще, адже, за інформацією керівництва району, тут немає лікаря, хоча вакансія згідно штатного розпису є. Наразі у закладі працюють лише медичні сестри. Місцеві жителі дуже сподіваються, що питання вирішиться і працювати в оновленому та осучасненому приміщенні з’являться охочі, залишається ще вирішити питання із забезпеченням житла для майбутнього лікаря.



«Вкотре переконався, що будувати об’єкти соціальної інфраструктури повинні місцеві, волинські забудовники, які будують якісно і роботи завершують у визначені строки, – наголосив очільник області Юрій Погуляйко. – Один з найпотужніших забудовників на Волині – це ТОВ «Житлобуд-2». Переконаний, що й інші об’єкти, які будує ця організація під керівництвом директора Леоніда Стефановича, продемонструють високий рівень будівельних робіт».



Разом з тим, стурбованість у жителів села Бузаки викликає ще одне надважливе для них питання. Річ у тім, що у селі стоїть велика будівля, яка свого часу належала місцевому колгоспу, а згодом влада села та району намагалася облаштувати у ній дитсадок. У зв’язку з відсутністю достатнього фінансування наразі будівельні роботи у майбутньому дошкільному закладі так і незавершені.



Місцеві мешканці разом з сільським головою Миколою Панасюком звернулися до очільника області та народного депутата Ірини Констанкевич, яка також була присутня, з проханням посприяти у завершенні будівництва. Позаяк дітей змушені возити у дитсадок у сусіднє село за 4 км, або ж ще далі – у райцентр.



Оглянувши будівлю, Юрій Погуляйко впевнено заявив, що таку будівлю необхідно добудувати, аби у селі був свій дошкільний заклад, а діти мали можливість повноцінно навчатися та розвиватися. Адже згідно проекту – це дитсадок спільно з початковою школою на 81 місце.



«Проектно-кошторисна документація на будівництво є, потужний забудовник є, необхідно внести корективи у проект і подамо у перелік об’єктів, будівництво яких планується в рамках «великого будівництва» у 2021 році, – заявив голова облдержадміністрації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селах Воєгоще та Бузаки на Камінь-Каширщині розпочали свою роботу амбулаторії загальної практики сімейної медицини, реконструкція яких здійснювалася цьогоріч за кошти Світового банку.Пр це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської ОДА.Обидва об’єкти споруджувалися за рахунок коштів субвенції на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей». Відтак, вартість робіт з реконструкції Воєгощанського ФАПу під АЗПСМ склала 5,7 млн грн, Бузаківського – 5 млн грн.Відтепер у цих селах постали нові сучасні будівлі, які значно покращили інфраструктуру населених пунктів. Однак значно важливішим є те, що у нових амбулаторіях місцеві мешканці зможуть отримувати ширший спектр якісних та доступних медичних послуг. Адже за рахунок державних коштів ці медичні заклади забезпечені ще й набором медичного обладнання та офісними меблями.Невирішеним поки що залишається питання укомплектування медичним персоналом в амбулаторії села Воєгоще, адже, за інформацією керівництва району, тут немає лікаря, хоча вакансія згідно штатного розпису є. Наразі у закладі працюють лише медичні сестри. Місцеві жителі дуже сподіваються, що питання вирішиться і працювати в оновленому та осучасненому приміщенні з’являться охочі, залишається ще вирішити питання із забезпеченням житла для майбутнього лікаря.«Вкотре переконався, що будувати об’єкти соціальної інфраструктури повинні місцеві, волинські забудовники, які будують якісно і роботи завершують у визначені строки, – наголосив очільник області. – Один з найпотужніших забудовників на Волині – це ТОВ «Житлобуд-2». Переконаний, що й інші об’єкти, які будує ця організація під керівництвом директора, продемонструють високий рівень будівельних робіт».Разом з тим, стурбованість у жителів села Бузаки викликає ще одне надважливе для них питання. Річ у тім, що у селі стоїть велика будівля, яка свого часу належала місцевому колгоспу, а згодом влада села та району намагалася облаштувати у ній дитсадок. У зв’язку з відсутністю достатнього фінансування наразі будівельні роботи у майбутньому дошкільному закладі так і незавершені.Місцеві мешканці разом з сільським головоюзвернулися до очільника області та народного депутата, яка також була присутня, з проханням посприяти у завершенні будівництва. Позаяк дітей змушені возити у дитсадок у сусіднє село за 4 км, або ж ще далі – у райцентр.Оглянувши будівлю, Юрій Погуляйко впевнено заявив, що таку будівлю необхідно добудувати, аби у селі був свій дошкільний заклад, а діти мали можливість повноцінно навчатися та розвиватися. Адже згідно проекту – це дитсадок спільно з початковою школою на 81 місце.«Проектно-кошторисна документація на будівництво є, потужний забудовник є, необхідно внести корективи у проект і подамо у перелік об’єктів, будівництво яких планується в рамках «великого будівництва» у 2021 році, – заявив голова облдержадміністрації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію