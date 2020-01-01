На Прикарпатті сотні людей прийшли попрощатися із загиблим на війні бійцем волинської бригади
Сьогодні, 16:32
Сотні людей прийшли попрощатися із загиблим у зоні ООС прикарпатцем Тарасом Кубійовичем, що служив у 14-ій бригаді.
Чоловіка поховали у його рідному селі Вільхівці, що на Городенківщині, повідомляє Суспільне.
Нагадаємо, Тарас Кубійович був молодшим сержантом 1970 року народження. Він загинув поблизу Кримського Новоайдарського району Луганської області 6 вересня внаслідок обстрілу бойовиків.
Спогадами про загиблого поділилися директорка Вільхівського навчально-виховного комплексу Леся Приймак:
"Він запам'ятався дуже доброзичливим, щирим та усміхненим. Тарас завжди був готовий допомогти. Для нас було несподіванкою, коли він у 2015-му році пішов добровольцем. Ми всі переживали та молилися за нього".
"Неодноразово він віддавав свій військовий обов'язок нашій Батьківщині. З 2015-го року він пішов добровольцем, потім підписав контракт. У 2018-му став на військовий облік у нас. В травні 2020-го його призвали, в липні відправився в зону ООС", - розповів в.о. військового комісара Городенківського районного військового комісаріату Володимир Романчук.
Через смерть бійця у Городенківському районі із сьомого до дев'ятого вересня оголосили Дні жалоби.
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Чоловіка поховали у його рідному селі Вільхівці, що на Городенківщині, повідомляє Суспільне.
Нагадаємо, Тарас Кубійович був молодшим сержантом 1970 року народження. Він загинув поблизу Кримського Новоайдарського району Луганської області 6 вересня внаслідок обстрілу бойовиків.
Спогадами про загиблого поділилися директорка Вільхівського навчально-виховного комплексу Леся Приймак:
"Він запам'ятався дуже доброзичливим, щирим та усміхненим. Тарас завжди був готовий допомогти. Для нас було несподіванкою, коли він у 2015-му році пішов добровольцем. Ми всі переживали та молилися за нього".
"Неодноразово він віддавав свій військовий обов'язок нашій Батьківщині. З 2015-го року він пішов добровольцем, потім підписав контракт. У 2018-му став на військовий облік у нас. В травні 2020-го його призвали, в липні відправився в зону ООС", - розповів в.о. військового комісара Городенківського районного військового комісаріату Володимир Романчук.
Через смерть бійця у Городенківському районі із сьомого до дев'ятого вересня оголосили Дні жалоби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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