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На Прикарпатті сотні людей прийшли попрощатися із загиблим на війні бійцем волинської бригади

На Прикарпатті сотні людей прийшли попрощатися із загиблим на війні бійцем волинської бригади
Сотні людей прийшли попрощатися із загиблим у зоні ООС прикарпатцем Тарасом Кубійовичем, що служив у 14-ій бригаді.

Чоловіка поховали у його рідному селі Вільхівці, що на Городенківщині, повідомляє Суспільне.

Нагадаємо, Тарас Кубійович був молодшим сержантом 1970 року народження. Він загинув поблизу Кримського Новоайдарського району Луганської області 6 вересня внаслідок обстрілу бойовиків.

Спогадами про загиблого поділилися директорка Вільхівського навчально-виховного комплексу Леся Приймак:

"Він запам'ятався дуже доброзичливим, щирим та усміхненим. Тарас завжди був готовий допомогти. Для нас було несподіванкою, коли він у 2015-му році пішов добровольцем. Ми всі переживали та молилися за нього".

"Неодноразово він віддавав свій військовий обов'язок нашій Батьківщині. З 2015-го року він пішов добровольцем, потім підписав контракт. У 2018-му став на військовий облік у нас. В травні 2020-го його призвали, в липні відправився в зону ООС", - розповів в.о. військового комісара Городенківського районного військового комісаріату Володимир Романчук.

Через смерть бійця у Городенківському районі із сьомого до дев'ятого вересня оголосили Дні жалоби.
На Прикарпатті сотні людей прийшли попрощатися із загиблим на війні бійцем волинської бригади
На Прикарпатті сотні людей прийшли попрощатися із загиблим на війні бійцем волинської бригади



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Теги: АТО, ООС, похорон, Тарас Кубійович
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