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Українські вчені виграли грант на розробку вакцини від COVID-19

Українські вчені виграли грант на розробку вакцини від COVID-19
Двоє вчених зі Львова перемогли у конкурсі проектів Національного фонду досліджень України. Їм нададуть кошти для розробки вакцини від коронавірусу COVID-19, а також для створення антибіотика нового покоління.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, - пише Кореспондент.

"Розмовляв тільки що з директором Інституту біології клітини НАН України, професором Андрієм Сибірним та його заступником, доктором біологічних наук Дмитруком Костянтином. Вчені подали свої проекти на конкурс Національного фонду досліджень України. А вчора дізналися про перемогу", - написав Козицький.

За його словами, Дмитрук отримає 5,1 млн гривень на розробку нового антибіотика. За перших симптомів коронавірусної інфекції лікарі призначають 2-3 типи антибактеріальних препаратів, щоб зупинити вторинні супутні бактеріальні інфекції, оскільки саме вони часто викликають летальні випадки.

Однак масштабне і нераціональне застосування антибактеріальних ліків призводить до поширення інфекційних збудників, стійких до антибіотиків. Проблема стійкості мікроорганізмів до таких препаратів набуває світового масштабу.

"Антибіотик, який розробляє Костянтин, може врятувати багато життів", - відзначає глава області.

Львів'янину Сибірному на його розробку вакцини проти коронавірусу виділять 10 млн гривень.

"Сподівається вже через півроку отримати з колегами дріжджові продуценти вірусних білків. А тоді їх будуть випробовувати на тваринах", - розповів Козицький.

Голова Львівської області зазначив, що на шляху до вакцини "багато нюансів". Наприклад, законодавство України забороняє ввозити з-за кордону трансгенних тварин, а тільки на таких можна тестувати вакцину. Тому, мабуть, вчені виконають цю частину роботи у співпраці з європейськими колегами.

"Але головне, що процес пішов. Вперше за 29 років українські вчені виграли гранти світового рівня в Україні. Побачили, що вони потрібні державі", - додав Козицький.

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Теги: медицина, коронавірус, Україна
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