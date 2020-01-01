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Курс валют у Луцьку на 10 вересня

Курс валют у Луцьку на 10 вересня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.639, а продаж – 27.935.

Євро при купівлі становить – 32.383, продажу – 32.959.

Курс російського рубля: купівля – 0,327, продаж – 0,377.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6,769, продаж – 7,523.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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