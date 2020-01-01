У МОЗ розповіли, чи повернеться Україна до жорсткого карантину
Сьогодні, 09:13
Міністерство охорони здоров'я не планує повертати всю країну до повної ізоляції через поширення коронавірусу.
Про це очільник МОЗ Максим Степанов розповів в ефірі "Сніданку з 1+1" на ТСН.
"Ми вважаємо, що та модель, яка зараз є в умовах адаптивного карантину, в залежності від базових принципів (рівень захворюваності та заповненість ліжок), працює. Наприклад, зростає захворюваність у Львівській та Івано-Франківській областях, але не зростає у Херсонській та Запорізькій. То навіщо там вводити жорсткий карантин", - вважає міністр.
Відповів Степанов і на запитання, за яких умов жорсткий карантин все ж можуть ввести, якщо захворюваність семетрично буде зростати у всіх регіонах України. Утім, такий сценарій розвитку подій він назвав апокаліптичним.
"Якщо у всій країні, у всіх містах, по всіх районах одночасно протягом 14 днів кількість людей, які захворіли, буде перевищувати показники, а заповненість ліжок буде понад 75 відсотків. Ми кажемо так: від 50 тисяч одночасно в лікарнях. 50 тисяч - це ті додаткові місця, які ми хочемо вводити", - зауважив Максим Степанов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це очільник МОЗ Максим Степанов розповів в ефірі "Сніданку з 1+1" на ТСН.
"Ми вважаємо, що та модель, яка зараз є в умовах адаптивного карантину, в залежності від базових принципів (рівень захворюваності та заповненість ліжок), працює. Наприклад, зростає захворюваність у Львівській та Івано-Франківській областях, але не зростає у Херсонській та Запорізькій. То навіщо там вводити жорсткий карантин", - вважає міністр.
Відповів Степанов і на запитання, за яких умов жорсткий карантин все ж можуть ввести, якщо захворюваність семетрично буде зростати у всіх регіонах України. Утім, такий сценарій розвитку подій він назвав апокаліптичним.
"Якщо у всій країні, у всіх містах, по всіх районах одночасно протягом 14 днів кількість людей, які захворіли, буде перевищувати показники, а заповненість ліжок буде понад 75 відсотків. Ми кажемо так: від 50 тисяч одночасно в лікарнях. 50 тисяч - це ті додаткові місця, які ми хочемо вводити", - зауважив Максим Степанов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку муніципали «на гарячому» зловили чоловіка, який розвів багаття біля будинку
Сьогодні, 09:32
28 годин нон-стоп: у «Супернові» залили новий фундамент. ФОТО*
Сьогодні, 09:15
У МОЗ розповіли, чи повернеться Україна до жорсткого карантину
Сьогодні, 09:13
Ранок 10 вересня: в Україні – 2 582 нових випадки коронавірусу за добу, на Волині – 77
Сьогодні, 09:03
Курс валют у Луцьку на 10 вересня
Сьогодні, 09:01