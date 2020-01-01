У МОЗ розповіли, чи повернеться Україна до жорсткого карантину





Про це очільник МОЗ Максим Степанов розповів в ефірі "



"Ми вважаємо, що та модель, яка зараз є в умовах адаптивного карантину, в залежності від базових принципів (рівень захворюваності та заповненість ліжок), працює. Наприклад, зростає захворюваність у Львівській та Івано-Франківській областях, але не зростає у Херсонській та Запорізькій. То навіщо там вводити жорсткий карантин", - вважає міністр.



Відповів Степанов і на запитання, за яких умов жорсткий карантин все ж можуть ввести, якщо захворюваність семетрично буде зростати у всіх регіонах України. Утім, такий сценарій розвитку подій він назвав апокаліптичним.



"Якщо у всій країні, у всіх містах, по всіх районах одночасно протягом 14 днів кількість людей, які захворіли, буде перевищувати показники, а заповненість ліжок буде понад 75 відсотків. Ми кажемо так: від 50 тисяч одночасно в лікарнях. 50 тисяч - це ті додаткові місця, які ми хочемо вводити", - зауважив Максим Степанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я не планує повертати всю країну до повної ізоляції через поширення коронавірусу.Про це очільник МОЗрозповів в ефірі " Сніданку з 1+1" на ТСН."Ми вважаємо, що та модель, яка зараз є в умовах адаптивного карантину, в залежності від базових принципів (рівень захворюваності та заповненість ліжок), працює. Наприклад, зростає захворюваність у Львівській та Івано-Франківській областях, але не зростає у Херсонській та Запорізькій. То навіщо там вводити жорсткий карантин", - вважає міністр.Відповів Степанов і на запитання, за яких умов жорсткий карантин все ж можуть ввести, якщо захворюваність семетрично буде зростати у всіх регіонах України. Утім, такий сценарій розвитку подій він назвав апокаліптичним."Якщо у всій країні, у всіх містах, по всіх районах одночасно протягом 14 днів кількість людей, які захворіли, буде перевищувати показники, а заповненість ліжок буде понад 75 відсотків. Ми кажемо так: від 50 тисяч одночасно в лікарнях. 50 тисяч - це ті додаткові місця, які ми хочемо вводити", - зауважив Максим Степанов.

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