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У МОЗ розповіли, чи повернеться Україна до жорсткого карантину

У МОЗ розповіли, чи повернеться Україна до жорсткого карантину
Міністерство охорони здоров'я не планує повертати всю країну до повної ізоляції через поширення коронавірусу. 

Про це очільник МОЗ Максим Степанов розповів в ефірі "Сніданку з 1+1" на ТСН.

"Ми вважаємо, що та модель, яка зараз є в умовах адаптивного карантину, в залежності від базових принципів (рівень захворюваності та заповненість ліжок), працює. Наприклад, зростає захворюваність у Львівській та Івано-Франківській областях, але не зростає у Херсонській та Запорізькій. То навіщо там вводити жорсткий карантин", - вважає міністр. 

Відповів Степанов і на запитання, за яких умов жорсткий карантин все ж можуть ввести, якщо захворюваність семетрично буде зростати у всіх регіонах України. Утім, такий сценарій розвитку подій він назвав апокаліптичним. 

"Якщо у всій країні, у всіх містах, по всіх районах одночасно протягом 14 днів кількість людей, які захворіли, буде перевищувати показники, а заповненість ліжок буде понад 75 відсотків. Ми кажемо так: від 50 тисяч одночасно в лікарнях. 50 тисяч - це ті додаткові місця, які ми хочемо вводити", - зауважив Максим Степанов.

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Теги: МОЗ, коронавірус, карантин
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