вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

90-річний ювіляр з Волині поділився секретом довголіття

90-річний ювіляр з Волині поділився секретом довголіття
Мешканець села Лище Кухарук Іван Петрович днями відзначив свій 90-й день народження.

Про це йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.

Чоловік народився 6 вересня 1930 року у Польщі. А минулої неділі в родинному колі відсвяткував 90-літній ювілей.

Ювіляр поділився секретом свого довголіття, що це, мовляв, життя загартувало складними випробуваннями. Довелося хлебнути немало лиха: пережити страшні часи Другої світової війни, смерть рідного брата від фашистської кулі, примусове виселення з польських земель до Одеської області.

Іван Кухарук став волинянином, коли його депортована родина згодом вирішила повернутися до Польщі, рушила назад, дісталася до Волині, але тут і осіла.

20 років чоловік працював кравцем у швейній майстерні в Лищі. Потім ще 24 роки трудився на посаді завгоспа в місцевій школі.

Разом з дружиною Марією Григорівною побудували міцну родину. Їхній шлюб триває вже 64 роки. Подружжя виховало двох доньок, дочекалося трьох онучок. Це найстарша сім’я села Лище.

Багатим на 90-річних ювілярів був серпень. Його, зокрема, цього місяця відзначили Гутовська Любов Василівна, Полицяк Іван Павлович – з села Підгайці, Копил Євгенія Романівна – жителька Струмівки.

З нагоди 90-ліття усі ювіляри отримають від Підгайцівської сільської ради матеріальну допомогу в розмірі 1000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Лище, ювілей, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
90-річний ювіляр з Волині поділився секретом довголіття
Сьогодні, 19:40
На Волині сусід побив сапою хлопця з інвалідністю
Сьогодні, 19:24
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 11 вересня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку змінили перелік місць для розміщення передвиборчої агітації
Сьогодні, 18:50
В Україні оновили поділ на карантинні зони: якого кольору міста та райони Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:25
Схожі новини
Ветеран війни з Волині відсвяткував 95-річчя Ветеран війни з Волині відсвяткував 95-річчя
10 жовтень, 2019, 18:05
Має 8 онуків, 11 правнуків та 6 праправнуків: жінка з Волині відгуляла 100-річчя Має 8 онуків, 11 правнуків та 6 праправнуків: жінка з Волині відгуляла 100-річчя
08 липень, 2019, 17:25
Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО Волинянку привітали зі 100-річчям. ФОТО
03 грудень, 2018, 16:15
Довгожительку з Волині зворушливо привітали школярі. ФОТО Довгожительку з Волині зворушливо привітали школярі. ФОТО
06 жовтень, 2018, 17:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
90-річний ювіляр з Волині поділився секретом довголіття
Сьогодні, 19:40
 0
На Волині сусід побив сапою хлопця з інвалідністю
Сьогодні, 19:24
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 11 вересня
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку змінили перелік місць для розміщення передвиборчої агітації
Сьогодні, 18:50
 0
В Україні оновили поділ на карантинні зони: якого кольору міста та райони Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 18:25
 0
Медіа
відео
1/8