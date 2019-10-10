90-річний ювіляр з Волині поділився секретом довголіття

Кухарук Іван Петрович днями відзначив свій 90-й день народження.



Про це



Чоловік народився 6 вересня 1930 року у Польщі. А минулої неділі в родинному колі відсвяткував 90-літній ювілей.



Ювіляр поділився секретом свого довголіття, що це, мовляв, життя загартувало складними випробуваннями. Довелося хлебнути немало лиха: пережити страшні часи Другої світової війни, смерть рідного брата від фашистської кулі, примусове виселення з польських земель до Одеської області.



Іван Кухарук став волинянином, коли його депортована родина згодом вирішила повернутися до Польщі, рушила назад, дісталася до Волині, але тут і осіла.



20 років чоловік працював кравцем у швейній майстерні в Лищі. Потім ще 24 роки трудився на посаді завгоспа в місцевій школі.



Разом з дружиною Марією Григорівною побудували міцну родину. Їхній шлюб триває вже 64 роки. Подружжя виховало двох доньок, дочекалося трьох онучок. Це найстарша сім’я села Лище.



Багатим на 90-річних ювілярів був серпень. Його, зокрема, цього місяця відзначили Гутовська Любов Василівна, Полицяк Іван Павлович – з села Підгайці, Копил Євгенія Романівна – жителька Струмівки.



З нагоди 90-ліття усі ювіляри отримають від Підгайцівської сільської ради матеріальну допомогу в розмірі 1000 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець села Лищеднями відзначив свій 90-й день народження.Про це йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.Чоловік народився 6 вересня 1930 року у Польщі. А минулої неділі в родинному колі відсвяткував 90-літній ювілей.Ювіляр поділився секретом свого довголіття, що це, мовляв, життя загартувало складними випробуваннями. Довелося хлебнути немало лиха: пережити страшні часи Другої світової війни, смерть рідного брата від фашистської кулі, примусове виселення з польських земель до Одеської області.Іван Кухарук став волинянином, коли його депортована родина згодом вирішила повернутися до Польщі, рушила назад, дісталася до Волині, але тут і осіла.20 років чоловік працював кравцем у швейній майстерні в Лищі. Потім ще 24 роки трудився на посаді завгоспа в місцевій школі.Разом з дружиноюпобудували міцну родину. Їхній шлюб триває вже 64 роки. Подружжя виховало двох доньок, дочекалося трьох онучок. Це найстарша сім’я села Лище.Багатим на 90-річних ювілярів був серпень. Його, зокрема, цього місяця відзначили– з села Підгайці,– жителька Струмівки.З нагоди 90-ліття усі ювіляри отримають від Підгайцівської сільської ради матеріальну допомогу в розмірі 1000 гривень.

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