90-річний ювіляр з Волині поділився секретом довголіття
Сьогодні, 19:40
Мешканець села Лище Кухарук Іван Петрович днями відзначив свій 90-й день народження.
Про це йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.
Чоловік народився 6 вересня 1930 року у Польщі. А минулої неділі в родинному колі відсвяткував 90-літній ювілей.
Ювіляр поділився секретом свого довголіття, що це, мовляв, життя загартувало складними випробуваннями. Довелося хлебнути немало лиха: пережити страшні часи Другої світової війни, смерть рідного брата від фашистської кулі, примусове виселення з польських земель до Одеської області.
Іван Кухарук став волинянином, коли його депортована родина згодом вирішила повернутися до Польщі, рушила назад, дісталася до Волині, але тут і осіла.
20 років чоловік працював кравцем у швейній майстерні в Лищі. Потім ще 24 роки трудився на посаді завгоспа в місцевій школі.
Разом з дружиною Марією Григорівною побудували міцну родину. Їхній шлюб триває вже 64 роки. Подружжя виховало двох доньок, дочекалося трьох онучок. Це найстарша сім’я села Лище.
Багатим на 90-річних ювілярів був серпень. Його, зокрема, цього місяця відзначили Гутовська Любов Василівна, Полицяк Іван Павлович – з села Підгайці, Копил Євгенія Романівна – жителька Струмівки.
З нагоди 90-ліття усі ювіляри отримають від Підгайцівської сільської ради матеріальну допомогу в розмірі 1000 гривень.
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Про це йдеться на сайті Підгайцівської ОТГ.
Чоловік народився 6 вересня 1930 року у Польщі. А минулої неділі в родинному колі відсвяткував 90-літній ювілей.
Ювіляр поділився секретом свого довголіття, що це, мовляв, життя загартувало складними випробуваннями. Довелося хлебнути немало лиха: пережити страшні часи Другої світової війни, смерть рідного брата від фашистської кулі, примусове виселення з польських земель до Одеської області.
Іван Кухарук став волинянином, коли його депортована родина згодом вирішила повернутися до Польщі, рушила назад, дісталася до Волині, але тут і осіла.
20 років чоловік працював кравцем у швейній майстерні в Лищі. Потім ще 24 роки трудився на посаді завгоспа в місцевій школі.
Разом з дружиною Марією Григорівною побудували міцну родину. Їхній шлюб триває вже 64 роки. Подружжя виховало двох доньок, дочекалося трьох онучок. Це найстарша сім’я села Лище.
Багатим на 90-річних ювілярів був серпень. Його, зокрема, цього місяця відзначили Гутовська Любов Василівна, Полицяк Іван Павлович – з села Підгайці, Копил Євгенія Романівна – жителька Струмівки.
З нагоди 90-ліття усі ювіляри отримають від Підгайцівської сільської ради матеріальну допомогу в розмірі 1000 гривень.
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