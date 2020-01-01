вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Після перших тижнів навчання в Україні на самоізоляції перебувають понад сто класів

Після перших тижнів навчання в Україні на самоізоляції перебувають понад сто класів
В Україні станом на 9 вересня на самоізоляції через COVID-19 перебувають 115 шкільних класів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі "Сніданок з 1+1", йдеться на сторінці МОЗ.

“За перші півтори тижня навчання у школах на самоізоляції опинилися 115 класів – це понад 5 тисяч школярів, на COVID-19 захворіли 168 учнів та 130 вчителів. Щоб ця кількість не збільшувалася у геометричній прогресії, необхідно дотримуватися простих протиепідемічних правил та рекомендацій щодо організації безпечного навчального процесу, які МОЗ розробило спеціально для навчальних закладів”, – зазначив міністр.

Максим Степанов наголосив, що ці правила стосуються як алгоритму дій при спалаху хвороби в освітньому закладі, так і організації навчання та харчування учнів. Очільник МОЗ, зокрема, підкреслив, що наразі не існує жодних заборон щодо роботи шкільних їдалень.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Відомо, в якій школі Луцька в учня виявили коронавірус

Міністр також вважає неприпустимою ситуацію, коли у школах батьків змушують підписувати документ, який звільняє заклад від відповідальності, якщо дитина заразитися COVID-19. У цьому випадку він порадив батькам скаржитись до місцевих органів влади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: МОЗ, навчання в школах, самоізоляція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку компанія розпивала алкоголь біля дитячого майданчика
Сьогодні, 16:13
Однорічному хлопчику з Волині терміново потрібні донори крові
Сьогодні, 15:44
Після перших тижнів навчання в Україні на самоізоляції перебувають понад сто класів
Сьогодні, 15:22
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Сьогодні, 15:17
Підозрюють вбивство: у Польщі за загадкових обставин помер українець
Сьогодні, 15:13
Схожі новини
У МОЗ розповіли, що робити, якщо одна дитина з класу захворіла на Covid-19 У МОЗ розповіли, що робити, якщо одна дитина з класу захворіла на Covid-19
26 серпень, 13:32
Маски та температурний скринінг: у МОЗ розповіли про правила навчання в школах з 1 вересня Маски та температурний скринінг: у МОЗ розповіли про правила навчання в школах з 1 вересня
30 липень, 16:04
У МОЗ розповіли, чи повернеться Україна до жорсткого карантину У МОЗ розповіли, чи повернеться Україна до жорсткого карантину
Сьогодні, 09:13
Транспортний колапс в «години пік»: Луцьк звернеться до Кабміну через карантинні обмеження Транспортний колапс в «години пік»: Луцьк звернеться до Кабміну через карантинні обмеження
09 вересень, 10:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині поліція затримала п'яного депутата за кермом мотоцикла
Сьогодні, 16:45
 0
Один я постійно в кайданках, – Кривош про перебування в СІЗО
Сьогодні, 16:38
 0
У Луцькому районі розшукали зниклого 15-річного хлопця
Сьогодні, 16:35
 0
Анатолій Костючик: «Люди відчули, що вони причетні до влади»
Сьогодні, 16:30
 0
На Волині ще у трьох учнів виявили коронавірус
Сьогодні, 16:21
 0
Медіа
відео
1/8