Після перших тижнів навчання в Україні на самоізоляції перебувають понад сто класів





Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі "Сніданок з 1+1",



“За перші півтори тижня навчання у школах на самоізоляції опинилися 115 класів – це понад 5 тисяч школярів, на COVID-19 захворіли 168 учнів та 130 вчителів. Щоб ця кількість не збільшувалася у геометричній прогресії, необхідно дотримуватися простих протиепідемічних правил та рекомендацій щодо організації безпечного навчального процесу, які МОЗ розробило спеціально для навчальних закладів”, – зазначив міністр.



Максим Степанов наголосив, що ці правила стосуються як алгоритму дій при спалаху хвороби в освітньому закладі, так і організації навчання та харчування учнів. Очільник МОЗ, зокрема, підкреслив, що наразі не існує жодних заборон щодо роботи шкільних їдалень.



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Міністр також вважає неприпустимою ситуацію, коли у школах батьків змушують підписувати документ, який звільняє заклад від відповідальності, якщо дитина заразитися COVID-19. У цьому випадку він порадив батькам скаржитись до місцевих органів влади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 9 вересня на самоізоляції через COVID-19 перебувають 115 шкільних класів.Про це повідомив міністр охорони здоров’яв ефірі "Сніданок з 1+1", йдеться на сторінці МОЗ.“За перші півтори тижня навчання у школах на самоізоляції опинилися 115 класів – це понад 5 тисяч школярів, на COVID-19 захворіли 168 учнів та 130 вчителів. Щоб ця кількість не збільшувалася у геометричній прогресії, необхідно дотримуватися простих протиепідемічних правил та рекомендацій щодо організації безпечного навчального процесу, які МОЗ розробило спеціально для навчальних закладів”, – зазначив міністр.Максим Степанов наголосив, що ці правила стосуються як алгоритму дій при спалаху хвороби в освітньому закладі, так і організації навчання та харчування учнів. Очільник МОЗ, зокрема, підкреслив, що наразі не існує жодних заборон щодо роботи шкільних їдалень.Міністр також вважає неприпустимою ситуацію, коли у школах батьків змушують підписувати документ, який звільняє заклад від відповідальності, якщо дитина заразитися COVID-19. У цьому випадку він порадив батькам скаржитись до місцевих органів влади.

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