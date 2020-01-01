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Водій автобуса хотів незаконно провезти через «Ягодин» 20 коробок з дисками

Водій автобуса хотів незаконно провезти через «Ягодин» 20 коробок з дисками
10 вересня водій автобуса "Свіноуйсьце - Дніпро" намагався провезти з Польщі в Україну 1000 штук зовнішних жортских дисків.

Товар виявили при проведенні повного огляду службовці митного поста "Ягодин", - інформує Волинська митниця Держмитслужби.

Вінчестери зберігалися в 20-ти картонних коробках, які знаходились в лівому задньому багажному відділенні та туалеті автобуса, без явних ознак приховування.

Загальна вартість товару – 350 000 гривень. Громадянин України не заявив за встановленою формою точних та достовірних відомостей про наявність, кількість, найменування, вартість товару тощо.

Відтак, виявлений товар вилучили до рішення суду. Санкція статті за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

Водій автобуса хотів незаконно провезти через «Ягодин» 20 коробок з дисками

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Теги: Ягодин, товар, вилучення, диски
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