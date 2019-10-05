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Волинські депутати – проти обмеження української мови

Волинські депутати – проти обмеження української мови
Депутати Волинської обласної ради виступають проти прийняття законопроєктів, котрі обмежують використання української мови в публічному просторі.

Про це йшлося 10 вересня під час засідання 32-ї сесії Волинської обласної ради, пише ІА Волинські новини.

Облрада підготувала звернення до президента, голови Верховної ради та прем’єра щодо недопустимості перегляду мовного законодавства, акцентувавши, що абсолютна більшість громадськості Волинської області спілкується українською мовою.

Як нагадав автор звернення, депутат Олександр Пирожик, президент Володимир Зеленський заявив про потребу «навести порядок з мовними квотами», щоб усунути «несправедливість щодо людей, які не є україномовними». Пізніше про потребу змінювати чинний в Україні закон «Про мову» виступив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

У парламенті вже зареєстровали низку законопроєктів про мову, зокрема «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти», який передбачає скасування переходу на навчання українською мовою учнів 5-11 класів, а також «Про медіа», який пропонує скасувати чинний перелік зі 150 осіб, фільми, програми, концерти за участю яких заборонили демонструвати в Україні.

У зверненні облради наголошують, що закон «Про мову» – це не тільки самоідентифікація українців, а й посилення безпеки українського інформаційного простору в умовах інформаційної війни, яку веде Росія, та мільярдні інвестиції за рахунок розвитку національного ринку книговидавництва, кіно, культурного, освітнього та мистецького продуктів.


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Теги: депутати, Волинська обласна рада, українська мова, законопроєкт, обмеження
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