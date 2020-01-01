11 вересня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження радіоведучий, шоумен, письменник та фотограф Сергій Ткачук (на фото).
Також у цей день народилася рекламістка Марія Лев.
Іменини 11 вересня святкують чоловіки, які носять ім'я Іван.
Вітаємо їх з цим святом та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
За церковним календарем, 11 вересня вшановують день пам’яті Усікновення Глави Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.
У дохристиянські часи 11 вересня вшановували Бога-Рода, який вважався покровителем родинного благополуччя. Обряд вшановування проводили біля води, де навколо старої жінки, що тримала хліб, водилися хороводи з величальними піснями. Після закінчення обряду хліб ділили і роздавали для лікування хворих.
11 вересня 1985 року відкрили Музей Лесі Українки Волинського національного університету.
Знаковим для ВНУ був і 1991 рік. Тоді Волинська обласна рада народних депутатів прийняла рішення про передачу приміщення колишнього обкому Компартії України під головний корпус майбутнього вузу.
11 вересня 1530 року — помер волинський князь Костянтин Іванович Острозький, який став одним із найвидатніших полководців XVI століття. Сучасники порівнювали його зі стратегами античності — провів 35 битв, програв 2; брав участь в успішних кампаніях проти татар, Московської держави.
Острозький був одним із найвизначніших меценатів та власників землі того часу (йому належало 100 міст, 40 замків, 1300 сіл; іноземці називали його володіння «Країною князя Острозького», площа володінь перевищувала сучасну Тернопільську область). Саме він перетворив Острог на осередок слов'янської культури.
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Також у цей день народилася рекламістка Марія Лев.
Іменини 11 вересня святкують чоловіки, які носять ім'я Іван.
Вітаємо їх з цим святом та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
За церковним календарем, 11 вересня вшановують день пам’яті Усікновення Глави Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.
У дохристиянські часи 11 вересня вшановували Бога-Рода, який вважався покровителем родинного благополуччя. Обряд вшановування проводили біля води, де навколо старої жінки, що тримала хліб, водилися хороводи з величальними піснями. Після закінчення обряду хліб ділили і роздавали для лікування хворих.
11 вересня 1985 року відкрили Музей Лесі Українки Волинського національного університету.
Знаковим для ВНУ був і 1991 рік. Тоді Волинська обласна рада народних депутатів прийняла рішення про передачу приміщення колишнього обкому Компартії України під головний корпус майбутнього вузу.
11 вересня 1530 року — помер волинський князь Костянтин Іванович Острозький, який став одним із найвидатніших полководців XVI століття. Сучасники порівнювали його зі стратегами античності — провів 35 битв, програв 2; брав участь в успішних кампаніях проти татар, Московської держави.
Острозький був одним із найвизначніших меценатів та власників землі того часу (йому належало 100 міст, 40 замків, 1300 сіл; іноземці називали його володіння «Країною князя Острозького», площа володінь перевищувала сучасну Тернопільську область). Саме він перетворив Острог на осередок слов'янської культури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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