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Курс валют у Луцьку на 11 вересня

Курс валют у Луцьку на 11 вересня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.74, а продаж – 27.95.

Євро при купівлі становить – 32.63, продажу – 33.09.

Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.23, продаж – 7.39.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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