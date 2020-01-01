Курс валют у Луцьку на 11 вересня
Сьогодні, 09:06
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.74, а продаж – 27.95.
Євро при купівлі становить – 32.63, продажу – 33.09.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.23, продаж – 7.39.
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Євро при купівлі становить – 32.63, продажу – 33.09.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.23, продаж – 7.39.
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