У громаді поблизу луцька соцслужби навідались в сім'ї, в яких діти без поважних причин пропускають школу





З метою виявлення таких школярів-правопорушників представники Служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення Боратинської сільської ради спільно з офіцерами громади та інспектором із ювенальної превенції Луцького районного відділу поліції Ольгою Морозюк здійснили профілактичний рейд. Про це інформують на



Захід традиційно проводять на початку кожного навчального року у рамках Всеукраїнської профілактичної акції «Урок».



Працівники соціальної служби та правоохоронці завітали додому до школярів, аби з’ясувати причини відсутності на заняттях, перевірили готовність дітей до школи та провели профілактичні бесіди із батьками. У рамках рейду школярам також нагадали про відповідальність, яка передбачена за пропуски занять без поважних причин.





Додамо, що рейд «Урок» відбуватиметься впродовж вересня-жовтня, окрім цього, під час усього навчального року триватимуть заходи щодо моніторингу відвідування школярами закладів освіти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Навчальний рік уже розпочався, втім є такі учні, які без поважних причин досі не приступили до занять.З метою виявлення таких школярів-правопорушників представники Служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення Боратинської сільської ради спільно з офіцерами громади та інспектором із ювенальної превенції Луцького районного відділу поліціїздійснили профілактичний рейд. Про це інформують на сайті громади Захід традиційно проводять на початку кожного навчального року у рамках Всеукраїнської профілактичної акції «Урок».Працівники соціальної служби та правоохоронці завітали додому до школярів, аби з’ясувати причини відсутності на заняттях, перевірили готовність дітей до школи та провели профілактичні бесіди із батьками. У рамках рейду школярам також нагадали про відповідальність, яка передбачена за пропуски занять без поважних причин.Додамо, що рейд «Урок» відбуватиметься впродовж вересня-жовтня, окрім цього, під час усього навчального року триватимуть заходи щодо моніторингу відвідування школярами закладів освіти.

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