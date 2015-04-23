Луцькі стоматологи вирушать на Схід, де безкоштовно лікуватимуть зуби військовим





Вони вирушать 13 вересня. Про це пише



Вирушають у дорогу Антон Василюк, Олександр Солдан, Андрій М’якушко, Микола Лук’янчук, Олег Караїм, Роман Чорненький та Володимир Мицак.



Хірург-стоматолог Антон Василюк розповів, що це вже третя його поїздка і він радіє тому, що щоразу кількість охочих поїхати збільшується.



«Добре, що багато стоматологів хоче поїхати. Так ми зможемо допомогти більшій кількості військових. В середньому під час минулої поїздки ми приймали по 20 бійців на день. Це і складні стоматологічні маніпуляції (видалення, імплантація), так і лікування, гігієна. Кабінет, де ми працюємо у Карлівці Донецької області, обладнали лише завдяки коштам небайдужих стоматологів. Там є все, абсолютно: установки, томографи, операційні, лабораторії, 3D-сканери, принтери. Тобто дійсно усе, що потрібно», – розповів Антон Василюк.



До слова, окрім стоматологічної допомоги, лікарі везуть до Карлівки книжки, які придбали для бійців, аби заповнити бібліотеку, яка функціонує поблизу церкви святої Анни, побудованої за ініціативи волонтерів-стоматологів «Тризуб дентал».



Довідка: «Тризуб дентал» – організація, яка об'єднує стоматологів-волонтерів з усіх куточків України. Знаходяться у Карлівці, під Донецьком, саме там і лікують військовим зуби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Семеро луцьких стоматологів їдуть в зону бойових дій на схід України, щоб безкоштовно надати бійцям стоматологічну допомогу.Вони вирушать 13 вересня. Про це пише «Перший» Вирушають у дорогутаХірург-стоматолог Антон Василюк розповів, що це вже третя його поїздка і він радіє тому, що щоразу кількість охочих поїхати збільшується.«Добре, що багато стоматологів хоче поїхати. Так ми зможемо допомогти більшій кількості військових. В середньому під час минулої поїздки ми приймали по 20 бійців на день. Це і складні стоматологічні маніпуляції (видалення, імплантація), так і лікування, гігієна. Кабінет, де ми працюємо у Карлівці Донецької області, обладнали лише завдяки коштам небайдужих стоматологів. Там є все, абсолютно: установки, томографи, операційні, лабораторії, 3D-сканери, принтери. Тобто дійсно усе, що потрібно», – розповів Антон Василюк.До слова, окрім стоматологічної допомоги, лікарі везуть до Карлівки книжки, які придбали для бійців, аби заповнити бібліотеку, яка функціонує поблизу церкви святої Анни, побудованої за ініціативи волонтерів-стоматологів «Тризуб дентал».«Тризуб дентал» – організація, яка об'єднує стоматологів-волонтерів з усіх куточків України. Знаходяться у Карлівці, під Донецьком, саме там і лікують військовим зуби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію