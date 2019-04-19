У Луцьку спіймали нелегалів з В'єтнаму. ФОТО
Сьогодні, 11:20
Поліцейські виявили групу нелегальних мігрантів у Луцьку.
Повідомляють, що 15 вересня близько 3 години ночі під час патрулювання на вулиці Героїв УПА патрульні поліцейські помітили підозрілий автомобіль Skoda Fabia, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Під час перевірки авто поліцейські виявили, що там перебуває п’ятеро чоловіків азіатської зовнішності без жодних документів. Пояснити мету свого перебування на Волині чоловіки не змогли.
У патрульних виникли підозри, що іноземці незаконно знаходяться на території України, тому на місце події викликали працівників відділу боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що нелегали є громадянами Соціалістичної Республіки В'єтнам, а після проведення перевірочних заходів їх доставили до Державної міграційної служби України у Волинській області. Там вирішать їх подальшу долю перебування на території України.
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Повідомляють, що 15 вересня близько 3 години ночі під час патрулювання на вулиці Героїв УПА патрульні поліцейські помітили підозрілий автомобіль Skoda Fabia, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Під час перевірки авто поліцейські виявили, що там перебуває п’ятеро чоловіків азіатської зовнішності без жодних документів. Пояснити мету свого перебування на Волині чоловіки не змогли.
У патрульних виникли підозри, що іноземці незаконно знаходяться на території України, тому на місце події викликали працівників відділу боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що нелегали є громадянами Соціалістичної Республіки В'єтнам, а після проведення перевірочних заходів їх доставили до Державної міграційної служби України у Волинській області. Там вирішать їх подальшу долю перебування на території України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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