У Луцьку вручили значиму літературну премію автору найкращого українського історичного роману

Івана Корсака за найкращий український історичний роман.



На захід завітали виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт, директор департаменту культури Тетяна Гнатів, начальник управління туризму та промоції міста Катерина Теліпська, представники обласної влади, фундатор Музею Віктор Корсак, а також письменники та мистецькі діячі, – повідомляють на сайті



Цього року лауреатом став український письменник, журналіст, редактор Юрій Винничук із історичними романами «Аптекар» та «Сестри крові», події яких відбуваються у Львові шістнадцятого століття. Роман описує реальні історичні події, при його підготовці автор провів ґрунтовні дослідження та роботу із першоджерелами, детально дослідивши епоху, а зокрема — тогочасну медицину, якій у романах виділено значну роль.



«Недаремно кажуть: «Хто контролює минуле — контролює майбутнє». Ми бачили, як нам формували минуле, нав’язували майбутнє. Я дякую сьогодні усім людям, хто має письменницький талант, та, через історичний роман, відкриває нам знання про минуле. Я хочу подякувати вам, пане Юрію, адже це — титанічна праця. Ця нагорода більш, ніж заслужена», - привітав переможця Григорій Пустовіт.



Захід продовжився розповіддю Юрія Винничука про свою творчість та майбутні амбітні плани, а також презентацією нових двох томів із багатотомника Івана Корсака: «Отаман Чайка. Немиричів ключ» та «Таємниця святого Арсенія. Мисливці за маревом».



Свої пісні на слова Івана Корсака презентувала народна артистка України Світлана Мирвода.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 15 вересня, у Музеї сучасного мистецтва Корсаків відбулась урочиста церемонія вручення Літературної премії іменіза найкращий український історичний роман.На захід завітали виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради, директор департаменту культури, начальник управління туризму та промоції міста, представники обласної влади, фундатор Музею, а також письменники та мистецькі діячі, – повідомляють на сайті Луцькради Цього року лауреатом став український письменник, журналіст, редакторіз історичними романами «Аптекар» та «Сестри крові», події яких відбуваються у Львові шістнадцятого століття. Роман описує реальні історичні події, при його підготовці автор провів ґрунтовні дослідження та роботу із першоджерелами, детально дослідивши епоху, а зокрема — тогочасну медицину, якій у романах виділено значну роль.«Недаремно кажуть: «Хто контролює минуле — контролює майбутнє». Ми бачили, як нам формували минуле, нав’язували майбутнє. Я дякую сьогодні усім людям, хто має письменницький талант, та, через історичний роман, відкриває нам знання про минуле. Я хочу подякувати вам, пане Юрію, адже це — титанічна праця. Ця нагорода більш, ніж заслужена», - привітав переможця Григорій Пустовіт.Захід продовжився розповіддю Юрія Винничука про свою творчість та майбутні амбітні плани, а також презентацією нових двох томів із багатотомника Івана Корсака: «Отаман Чайка. Немиричів ключ» та «Таємниця святого Арсенія. Мисливці за маревом».Свої пісні на слова Івана Корсака презентувала народна артистка України

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