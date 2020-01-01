вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вручили значиму літературну премію автору найкращого українського історичного роману

У Луцьку вручили значиму літературну премію автору найкращого українського історичного роману
Сьогодні, 15 вересня, у Музеї сучасного мистецтва Корсаків відбулась урочиста церемонія вручення Літературної премії імені Івана Корсака за найкращий український історичний роман.

На захід завітали виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт, директор департаменту культури Тетяна Гнатів, начальник управління туризму та промоції міста Катерина Теліпська, представники обласної влади, фундатор Музею Віктор Корсак, а також письменники та мистецькі діячі, – повідомляють на сайті Луцькради.

Цього року лауреатом став український письменник, журналіст, редактор Юрій Винничук із історичними романами «Аптекар» та «Сестри крові», події яких відбуваються у Львові шістнадцятого століття. Роман описує реальні історичні події, при його підготовці автор провів ґрунтовні дослідження та роботу із першоджерелами, детально дослідивши епоху, а зокрема — тогочасну медицину, якій у романах виділено значну роль.

«Недаремно кажуть: «Хто контролює минуле — контролює майбутнє». Ми бачили, як нам формували минуле, нав’язували майбутнє. Я дякую сьогодні усім людям, хто має письменницький талант, та, через історичний роман, відкриває нам знання про минуле. Я хочу подякувати вам, пане Юрію, адже це — титанічна праця. Ця нагорода більш, ніж заслужена», - привітав переможця Григорій Пустовіт.

Захід продовжився розповіддю Юрія Винничука про свою творчість та майбутні амбітні плани, а також презентацією нових двох томів із багатотомника Івана Корсака: «Отаман Чайка. Немиричів ключ» та «Таємниця святого Арсенія. Мисливці за маревом».

Свої пісні на слова Івана Корсака презентувала народна артистка України Світлана Мирвода.

У Луцьку вручили значиму літературну премію автору найкращого українського історичного роману
У Луцьку вручили значиму літературну премію автору найкращого українського історичного роману
У Луцьку вручили значиму літературну премію автору найкращого українського історичного роману
У Луцьку вручили значиму літературну премію автору найкращого українського історичного роману
У Луцьку вручили значиму літературну премію автору найкращого українського історичного роману
У Луцьку вручили значиму літературну премію автору найкращого українського історичного роману
У Луцьку вручили значиму літературну премію автору найкращого українського історичного роману
У Луцьку вручили значиму літературну премію автору найкращого українського історичного роману
У Луцьку вручили значиму літературну премію автору найкращого українського історичного роману
У Луцьку вручили значиму літературну премію автору найкращого українського історичного роману
У Луцьку вручили значиму літературну премію автору найкращого українського історичного роману
У Луцьку вручили значиму літературну премію автору найкращого українського історичного роману

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські патрульні спіймали п'яного водія за допомогою приладу TruCam
Сьогодні, 21:17
У Луцьку чоловік купався у фонтані голяка. ВІДЕО
Сьогодні, 20:52
У Луцьку вручили значиму літературну премію автору найкращого українського історичного роману
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку затримали закладчика, який розповсюджував наркотики через Інтернет. ФОТО
Сьогодні, 19:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські патрульні спіймали п'яного водія за допомогою приладу TruCam
Сьогодні, 21:17
 0
У Луцьку чоловік купався у фонтані голяка. ВІДЕО
Сьогодні, 20:52
 0
У Луцьку вручили значиму літературну премію автору найкращого українського історичного роману
Сьогодні, 20:20
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 16 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку затримали закладчика, який розповсюджував наркотики через Інтернет. ФОТО
Сьогодні, 19:30
 0
Медіа
відео
1/8