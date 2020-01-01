У Луцьку затримали закладчика, який розповсюджував наркотики через Інтернет. ФОТО





Про це



Також встановили, що зловмисник організовував закладання наркотиків на території міста і забезпечував функціонування телеграм-каналу, через який розповсюджувались заборонені речовини.



Під час обшуку, проведеного в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального Кодексу України, поліцейські на місці події виявили та вилучили 400 грамів амфетаміну, 300 грамів канабісу, банківські картки, мобільний телефон. В автомобілі також було дві електронні ваги, засіб для подрібнення канабісу, згорток з канабісом вагою близько 5 грамів.



Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам, поліцейські встановили, що зловмисник забезпечував функціонування одного з телеграм-каналів, виконуючи роль закладчика мастеркладів на території Луцька.



Також правоохоронці встановили місцезнаходження так званого «складу» наркотичних засобів та психотропних речовин фігуранта, в якому виявили та вилучили таблетки MDMA, альфа «PVP», амфетамін, три пакети з шишками вагою близько 20 грамів, електронні ваги та мірні ложки, 500 прозорих zip-пакетів, 100 zip-пакетів з маркуванням телеграм-каналу тощо.



Нині зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України.



Після проведення експертизи вилученого вирішуватиметься питання про оголошення підозри за ч. 2, 3 ст. 307 КК України та обрання запобіжного заходу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23-річного лучанина затримали сьогодні, 15 вересня, «на гарячому» працівники управління боротьби з наркозлочинністю: він саме отримав посилку з наркотиками в одному з поштових відділень обласного центру.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Також встановили, що зловмисник організовував закладання наркотиків на території міста і забезпечував функціонування телеграм-каналу, через який розповсюджувались заборонені речовини.Під час обшуку, проведеного в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального Кодексу України, поліцейські на місці події виявили та вилучили 400 грамів амфетаміну, 300 грамів канабісу, банківські картки, мобільний телефон. В автомобілі також було дві електронні ваги, засіб для подрібнення канабісу, згорток з канабісом вагою близько 5 грамів.Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам, поліцейські встановили, що зловмисник забезпечував функціонування одного з телеграм-каналів, виконуючи роль закладчика мастеркладів на території Луцька.Також правоохоронці встановили місцезнаходження так званого «складу» наркотичних засобів та психотропних речовин фігуранта, в якому виявили та вилучили таблетки MDMA, альфа «PVP», амфетамін, три пакети з шишками вагою близько 20 грамів, електронні ваги та мірні ложки, 500 прозорих zip-пакетів, 100 zip-пакетів з маркуванням телеграм-каналу тощо.Нині зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України.Після проведення експертизи вилученого вирішуватиметься питання про оголошення підозри за ч. 2, 3 ст. 307 КК України та обрання запобіжного заходу.

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