Відомо, хто може стати першим заступником Погуляйка
Сьогодні, 16:42
Першим заступником голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка може стати Сергій Мовенко, який наразі працює заступником голови Маневицької райдержадміністрації.
Його кандидатуру на цю посаду Кабмін погодив на засіданні сьогодні, 16 вересня, повідомив у фейсбуці представник уряду у парламенті Василь Мокан.
«Погодити призначення (за проєктами протокольних рішень Кабінету Міністрів України) Мовенка Сергія Олександровича першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації», – ідеться у повідомленні.
Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Маневицької РДА, Сергій Мовенко родом із Луганської області. До призначення на посаду заступника голови РДА він працював у Нацполіції.
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Його кандидатуру на цю посаду Кабмін погодив на засіданні сьогодні, 16 вересня, повідомив у фейсбуці представник уряду у парламенті Василь Мокан.
«Погодити призначення (за проєктами протокольних рішень Кабінету Міністрів України) Мовенка Сергія Олександровича першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації», – ідеться у повідомленні.
Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Маневицької РДА, Сергій Мовенко родом із Луганської області. До призначення на посаду заступника голови РДА він працював у Нацполіції.
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