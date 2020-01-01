На Сході загинув боєць волинської бригади внаслідок підриву на гранаті

Червінський Роман Ярославович, внаслідок чого отримав травму, несумісну з життям.



Про це



Червінський Роман Ярославович 1991 року народження, мешканець м. Яворова, проходив службу в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.



Нагадаємо, 6 вересня через обстріл бойовиків на Донбасі загинув український боєць Тарас Кубійович, який служив у 14 ОМБр, що дислокується у Володимирі-Волинському.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 вересня 2020 року близько 1 год 25 хв, перебуваючи в бліндажі, підірвався на гранаті військовий волинської бригади, внаслідок чого отримав травму, несумісну з життям.Про це повідомляє Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.Червінський Роман Ярославович 1991 року народження, мешканець м. Яворова, проходив службу в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.Нагадаємо, 6 вересня через, який служив у 14 ОМБр, що дислокується у Володимирі-Волинському.

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