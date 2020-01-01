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На Сході загинув боєць волинської бригади внаслідок підриву на гранаті

На Сході загинув боєць волинської бригади внаслідок підриву на гранаті
16 вересня 2020 року близько 1 год 25 хв, перебуваючи в бліндажі, підірвався на гранаті військовий волинської бригади Червінський Роман Ярославович, внаслідок чого отримав травму, несумісну з життям.

Про це повідомляє Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

Червінський Роман Ярославович 1991 року народження, мешканець м. Яворова, проходив службу в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.

Нагадаємо, 6 вересня через обстріл бойовиків на Донбасі загинув український боєць Тарас Кубійович, який служив у 14 ОМБр, що дислокується у Володимирі-Волинському.

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Теги: ООС, волинська бригада, смерть
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Коментарі 1
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стрільнув гранатов....Шкода хероя.
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