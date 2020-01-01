На Сході загинув боєць волинської бригади внаслідок підриву на гранаті
Сьогодні, 17:20
16 вересня 2020 року близько 1 год 25 хв, перебуваючи в бліндажі, підірвався на гранаті військовий волинської бригади Червінський Роман Ярославович, внаслідок чого отримав травму, несумісну з життям.
Про це повідомляє Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.
Червінський Роман Ярославович 1991 року народження, мешканець м. Яворова, проходив службу в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.
Нагадаємо, 6 вересня через обстріл бойовиків на Донбасі загинув український боєць Тарас Кубійович, який служив у 14 ОМБр, що дислокується у Володимирі-Волинському.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.
Червінський Роман Ярославович 1991 року народження, мешканець м. Яворова, проходив службу в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.
Нагадаємо, 6 вересня через обстріл бойовиків на Донбасі загинув український боєць Тарас Кубійович, який служив у 14 ОМБр, що дислокується у Володимирі-Волинському.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
стрільнув гранатов....Шкода хероя.
Останні новини
На Сході загинув боєць волинської бригади внаслідок підриву на гранаті
Сьогодні, 17:20
На Львівщині – масштабна ДТП: зіткнулися 6 автомобілів. ФОТО
Сьогодні, 17:03
У двох районах на Волині пройдуть навчання тероборони
Сьогодні, 16:49
Відомо, хто може стати першим заступником Погуляйка
Сьогодні, 16:42
Патріарх Філарет одужав від коронавірусу
Сьогодні, 16:40