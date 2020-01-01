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Показали, як у луцьких школах проходять уроки просто неба. ВІДЕО

Показали, як у луцьких школах проходять уроки просто неба. ВІДЕО
Через пандемію коронавірусу луцькі школи почали все більше практикувати уроки на просто неба.

Саме так рекомендує МОЗ та МОН. Попри це, не диктує школам, що вивчати в приміщенні, а що — на вулиці, а залишає це на розсуд кожної школи.

Журналісти ІА «Конкурент» на прикладі луцької гімназії № 18 вирішили дізнатися, як працюється в такому режимі вчителям та учням.

Що з цього вийшло — дивіться в сюжеті:


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Теги: школа, вулиця, урок, коронавірус
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