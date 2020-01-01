Показали, як у луцьких школах проходять уроки просто неба. ВІДЕО





Саме так рекомендує МОЗ та МОН. Попри це, не диктує школам, що вивчати в приміщенні, а що — на вулиці, а залишає це на розсуд кожної школи.



Журналісти



Що з цього вийшло — дивіться в сюжеті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через пандемію коронавірусу луцькі школи почали все більше практикувати уроки на просто неба.Саме так рекомендує МОЗ та МОН. Попри це, не диктує школам, що вивчати в приміщенні, а що — на вулиці, а залишає це на розсуд кожної школи.Журналісти ІА «Конкурент» на прикладі луцької гімназії № 18 вирішили дізнатися, як працюється в такому режимі вчителям та учням.Що з цього вийшло — дивіться в сюжеті:

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