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Україну накриє різке похолодання: у яких областях будуть заморозки

Україну накриє різке похолодання: у яких областях будуть заморозки
За даними УкрГідрометцентру, впродовж 18-19 вересня, внаслідок вторгнення арктичного повітря, в Україні очікують різке зниження температури повітря.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

Так, у західних, північних, східних та центральних областях вночі до 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3° (18 вересня заморозки лише на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині), вдень до 9-15° тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°.

Похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с. По Києву 17 вересня вдень пориви вітру будуть 15-20 м/с ( I рівень небезпечності жовтий).

20-22 вересня в Україні утримається прохолодна погода. Але вже 23-25 вересня буде поступове підвищення температури.


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Теги: прогноз, погода, похолодання, заморозки
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