Україну накриє різке похолодання: у яких областях будуть заморозки
Сьогодні, 11:15
За даними УкрГідрометцентру, впродовж 18-19 вересня, внаслідок вторгнення арктичного повітря, в Україні очікують різке зниження температури повітря.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
Так, у західних, північних, східних та центральних областях вночі до 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3° (18 вересня заморозки лише на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині), вдень до 9-15° тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°.
Похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с. По Києву 17 вересня вдень пориви вітру будуть 15-20 м/с ( I рівень небезпечності жовтий).
20-22 вересня в Україні утримається прохолодна погода. Але вже 23-25 вересня буде поступове підвищення температури.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
Так, у західних, північних, східних та центральних областях вночі до 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3° (18 вересня заморозки лише на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині), вдень до 9-15° тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°.
Похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с. По Києву 17 вересня вдень пориви вітру будуть 15-20 м/с ( I рівень небезпечності жовтий).
20-22 вересня в Україні утримається прохолодна погода. Але вже 23-25 вересня буде поступове підвищення температури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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