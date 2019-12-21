Україну накриє різке похолодання: у яких областях будуть заморозки

За даними УкрГідрометцентру, впродовж 18-19 вересня, внаслідок вторгнення арктичного повітря, в Україні очікують різке зниження температури повітря.Про це йдеться на сайті ДСНС України.Так, у західних, північних, східних та центральних областях вночі до 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3° (18 вересня заморозки лише на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині), вдень до 9-15° тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°.Похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с. По Києву 17 вересня вдень пориви вітру будуть 15-20 м/с ( I рівень небезпечності жовтий).20-22 вересня в Україні утримається прохолодна погода. Але вже 23-25 вересня буде поступове підвищення температури.