Повідомили, коли в аптеках Волині з'явиться вакцина проти грипу





Про це повідомив Михайло Півнюк, директор державного торгово-виробничого підприємства «Волиньфармпостач», –



«На сьогодні, згідно з тією оперативною інформацією, якою я володію, в Україну вже ввезена вакцина «ДжиСі Флю» корейського виробника. Щоправда вона ще не готова до реалізації, проходить відповідні реєстраційні процедури, контроль. Від ввезення на територію України необхідно близько трьох тижнів на відповідні процедури, які обов’язково проходить кожна вакцина, причому кожна партія і серія. Я припускаю, за термінами ми отримаємо «ДжиСі Флю» наприкінці вересня».



Однак вакцина «ДжиСі Флю», як розповів Михайло Півнюк, використовується здебільшого для колективних щеплень, адже упакована по 10 доз, тож її замовляють переважно підприємства та організації.



Щодо вакцини європейських виробників – «Ваксігрип Тетра» та «Інфлувак», Михайло Півнюк зазначив: «Раніше середини жовтня ми не отримаємо вакцин європейських виробників, адже поки в Україну їх не ввезли».



Загалом на епідсезон 2020/21 років в Україні зареєстровано 4 вакцини: «ДжиСі Флю» (2 вакцини, що містять 3 і 4 штами вірусу грипу), а також «Ваксігрип Тетра» (виробництва Франції, чотирьовалентна) та «Інфлувак» (виробництва Нідерландів, трьохвалентна).



Також, зі слів Михайла Півнюка, у минулому епідсезоні на Волині було використано більше вакцин проти грипу, ніж у попередні роки. «Проявляють волиняни цікавість і зараз, зокрема, частина волинських підприємств і установ, які постійно з нами співпрацюють, уже визначають свої потреби і замовляють вакцину».



У зв’язку з постійними антигенними змінами вірусу грипу, ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації до складу вакцини. Цьогоріч вакцини були розроблені з урахуванням прогнозу ВООЗ щодо циркуляції двох вірусів грипу штамів А та В. Минулого епідсезону в Україні, за даними ЦГЗ України, від ускладнень, спричинених грипом померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких — діти віком до 17 років.



Як наголошує фахівчиня з імунопрофілактики Волинського обласного центру громадського здоров’я Ірина Грабовська-Микитюк, вакцинація проти грипу епідсезону 2020-21 років рекомендована ще й зважаючи на епідемію COVID-19. Аби не наразитися на небезпеку інфікування декількома вірусами одночасно, варто убезпечити себе принаймні від грипу, бо і коронавірусом, і грипом А, і грипом В можна хворіти одночасно. Такі випадки лабораторно підтверджені в США, Китаї, Європі. І хоча вони поодинокі, ймовірність поєднаної інфекції все одно існує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вакцину проти грипу в аптеках Волині можна буде придбати не раніше середини жовтня.Про це повідомив, директор державного торгово-виробничого підприємства «Волиньфармпостач», – пишуть на сторінці Волинського обласного центру громадського здоров'я у Facebook.«На сьогодні, згідно з тією оперативною інформацією, якою я володію, в Україну вже ввезена вакцина «ДжиСі Флю» корейського виробника. Щоправда вона ще не готова до реалізації, проходить відповідні реєстраційні процедури, контроль. Від ввезення на територію України необхідно близько трьох тижнів на відповідні процедури, які обов’язково проходить кожна вакцина, причому кожна партія і серія. Я припускаю, за термінами ми отримаємо «ДжиСі Флю» наприкінці вересня».Однак вакцина «ДжиСі Флю», як розповів Михайло Півнюк, використовується здебільшого для колективних щеплень, адже упакована по 10 доз, тож її замовляють переважно підприємства та організації.Щодо вакцини європейських виробників – «Ваксігрип Тетра» та «Інфлувак», Михайло Півнюк зазначив: «Раніше середини жовтня ми не отримаємо вакцин європейських виробників, адже поки в Україну їх не ввезли».Загалом на епідсезон 2020/21 років в Україні зареєстровано 4 вакцини: «ДжиСі Флю» (2 вакцини, що містять 3 і 4 штами вірусу грипу), а також «Ваксігрип Тетра» (виробництва Франції, чотирьовалентна) та «Інфлувак» (виробництва Нідерландів, трьохвалентна).Також, зі слів Михайла Півнюка, у минулому епідсезоні на Волині було використано більше вакцин проти грипу, ніж у попередні роки. «Проявляють волиняни цікавість і зараз, зокрема, частина волинських підприємств і установ, які постійно з нами співпрацюють, уже визначають свої потреби і замовляють вакцину».У зв’язку з постійними антигенними змінами вірусу грипу, ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації до складу вакцини. Цьогоріч вакцини були розроблені з урахуванням прогнозу ВООЗ щодо циркуляції двох вірусів грипу штамів А та В. Минулого епідсезону в Україні, за даними ЦГЗ України, від ускладнень, спричинених грипом померла 71 людина, на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей (12,9% населення), 63% з яких — діти віком до 17 років.Як наголошує фахівчиня з імунопрофілактики Волинського обласного центру громадського здоров’я, вакцинація проти грипу епідсезону 2020-21 років рекомендована ще й зважаючи на епідемію COVID-19. Аби не наразитися на небезпеку інфікування декількома вірусами одночасно, варто убезпечити себе принаймні від грипу, бо і коронавірусом, і грипом А, і грипом В можна хворіти одночасно. Такі випадки лабораторно підтверджені в США, Китаї, Європі. І хоча вони поодинокі, ймовірність поєднаної інфекції все одно існує.

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