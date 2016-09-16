У луцькому соборі вшанували пам’ять загиблих журналістів





Заупокійний молебень у нижньому храмі відслужив протоієрей Володимир Подолець. Працівники ЗМІ та ветерани журналістського цеху спільно помолилися за померлих колег поставили свічки у пам’ять про них,- пише видання



Відзначимо, що пам’ять про українських журналістів офіційно вшановують у третю п’ятницю вересня. Відповідний день з ініціативи Національної спілки журналістів України встановили у 2007 році після вбивства Георгія Гонгадзе.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в Свято-Троїцькому соборі сьогодні, 17 вересня, відбулася служба з нагоди дня пам'яті українських журналістів та 20-річчя з дня смерті Георгія Гонгадзе.Заупокійний молебень у нижньому храмі відслужив протоієрей Володимир Подолець. Працівники ЗМІ та ветерани журналістського цеху спільно помолилися за померлих колег поставили свічки у пам’ять про них,- пише видання Вісник Відзначимо, що пам’ять про українських журналістів офіційно вшановують у третю п’ятницю вересня. Відповідний день з ініціативи Національної спілки журналістів України встановили у 2007 році після вбивства Георгія Гонгадзе.

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