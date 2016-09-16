вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому соборі вшанували пам’ять загиблих журналістів

У луцькому соборі вшанували пам’ять загиблих журналістів
У Луцьку в Свято-Троїцькому соборі сьогодні, 17 вересня, відбулася служба з нагоди дня пам'яті українських журналістів та 20-річчя з дня смерті Георгія Гонгадзе.

Заупокійний молебень у нижньому храмі відслужив протоієрей Володимир Подолець. Працівники ЗМІ та ветерани журналістського цеху спільно помолилися за померлих колег поставили свічки у пам’ять про них,- пише видання Вісник.

Відзначимо, що пам’ять про українських журналістів офіційно вшановують у третю п’ятницю вересня. Відповідний день з ініціативи Національної спілки журналістів України встановили у 2007 році після вбивства Георгія Гонгадзе.

У луцькому соборі вшанували пам’ять загиблих журналістів
У луцькому соборі вшанували пам’ять загиблих журналістів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вшанування, пам’ять, журналісти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рожищі прикордонники подарували дітям поні для занять з іпотерапії. ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
В Ізраїлі закликають хасидів залишити кордони України і повернутися додому
Сьогодні, 14:13
У луцькому соборі вшанували пам’ять загиблих журналістів
Сьогодні, 13:52
Через спалах коронавірусу у ФК «Волинь» перенесли матч з «Нивою»
Сьогодні, 13:23
Дівчина з Волині продавала в Інтернеті віртуальні троянди
Сьогодні, 13:05
Схожі новини
У Луцьку вшанували пам’ять загиблих журналістів У Луцьку вшанували пам’ять загиблих журналістів
16 вересень, 2016, 13:37
У Луцьку вшанували пам'ять Тараса Шевченка У Луцьку вшанували пам'ять Тараса Шевченка
22 травень, 19:09
У Шацьку вшанували пам'ять жертв Голодоморів У Шацьку вшанували пам'ять жертв Голодоморів
23 листопад, 2019, 22:32
Як у Луцьку відзначатимуть День Гідності і Свободи Як у Луцьку відзначатимуть День Гідності і Свободи
19 листопад, 2019, 13:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Сьогодні, 14:48
 0
Покарали волинянина, який «мінував» міжнародний пункт пропуску на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 14:46
 0
Через «Ягодин» намагалися незаконно перевезти понад 200 кілограмів молочного шоколаду
Сьогодні, 14:38
 0
У Рожищі прикордонники подарували дітям поні для занять з іпотерапії. ВІДЕО
Сьогодні, 14:25
 0
В Ізраїлі закликають хасидів залишити кордони України і повернутися додому
Сьогодні, 14:13
 0
Медіа
відео
1/8