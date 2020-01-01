Що подивитися в кіно у «Промені»*
Сьогодні, 17:44
У кінотеатрі Multiplex, незважаючи на карантин, демонструють, що кіноіндустрія досі жива. Тут можна переглянути чимало всього цікавого.
Про це повідомляє пресслуба розважального центру «Промінь».
Головні трейлери:
«007: Не час помирати» - наступна гучна прем’єра після «ТЕНЕТ» та останній фільм Деніела Крейґа в ролі Джеймса Бонда. Трейлер доступний за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=vVKQxVghFOM
«Бетмен» - мурахи пробігають тілом не тільки від мускулінності Паттінсона, а й від передчуття атмосферного темного нуару. Трейлер доступний за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=NLOp_6uPccQ
«Дюна» - зворотній відлік на годиннику запущений. Процес очікування нестерпний. Вільнев чи Лінч, дізнаємось в грудні. Трейлер доступний за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=n9xhJrPXop4
«Мандалорець» - в трейлері екшину більше ніж в цілому першому сезоні. Чекаємо появи Асоко Тани і звісно ім’я крохотусика Йоди. Трейлер доступний за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=xqqOCdu9QCQ
«Ліга Справедливості Зака Снайдера» - десь плаче один Джосс Відон. Нас чекає 4-ох годинний емоційний мікс. Трейлер доступний за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=z6512XKKNkU
Найрезонансніші новини, які «знесуть макітру»:
Бен Аффлек та Майкл Кіттон натягнуть на себе костюми Бетменів в фільмі Андреса Мускетті - «Флеш».
Адам Драйвер, Роберт Де Ніро, Аль Пачіно, Джаред Лето та Леді Ґаґа зніматимуться в новій картині Рідлі Скотта - «Гуччі».
Першу сходинку, в рейтингу топ-100 кращих сіквелів в історії кіно, посіла сімейна комедія «Пригоди Паддінгтона 2».
«Південний парк» випустить «пандемічний» спецвипуск, який триватиме годину. Прем'єра - 30 вересня.
Саша Барон Коен на карантині таємно знімав продовження культового фільму – «Борат».
На сторінці кінотеатру Multiplex можна досхочу подискутувати на тему кіноіндустрії - https://www.instagram.com/multiplex_lutsk/?hl=uk
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Про це повідомляє пресслуба розважального центру «Промінь».
Головні трейлери:
«007: Не час помирати» - наступна гучна прем’єра після «ТЕНЕТ» та останній фільм Деніела Крейґа в ролі Джеймса Бонда. Трейлер доступний за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=vVKQxVghFOM
«Бетмен» - мурахи пробігають тілом не тільки від мускулінності Паттінсона, а й від передчуття атмосферного темного нуару. Трейлер доступний за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=NLOp_6uPccQ
«Дюна» - зворотній відлік на годиннику запущений. Процес очікування нестерпний. Вільнев чи Лінч, дізнаємось в грудні. Трейлер доступний за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=n9xhJrPXop4
«Мандалорець» - в трейлері екшину більше ніж в цілому першому сезоні. Чекаємо появи Асоко Тани і звісно ім’я крохотусика Йоди. Трейлер доступний за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=xqqOCdu9QCQ
«Ліга Справедливості Зака Снайдера» - десь плаче один Джосс Відон. Нас чекає 4-ох годинний емоційний мікс. Трейлер доступний за посиланням - https://www.youtube.com/watch?v=z6512XKKNkU
Найрезонансніші новини, які «знесуть макітру»:
Бен Аффлек та Майкл Кіттон натягнуть на себе костюми Бетменів в фільмі Андреса Мускетті - «Флеш».
Адам Драйвер, Роберт Де Ніро, Аль Пачіно, Джаред Лето та Леді Ґаґа зніматимуться в новій картині Рідлі Скотта - «Гуччі».
Першу сходинку, в рейтингу топ-100 кращих сіквелів в історії кіно, посіла сімейна комедія «Пригоди Паддінгтона 2».
«Південний парк» випустить «пандемічний» спецвипуск, який триватиме годину. Прем'єра - 30 вересня.
Саша Барон Коен на карантині таємно знімав продовження культового фільму – «Борат».
На сторінці кінотеатру Multiplex можна досхочу подискутувати на тему кіноіндустрії - https://www.instagram.com/multiplex_lutsk/?hl=uk
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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